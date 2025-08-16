السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تظاهرة في مدينة الطيرة الفلسطينية تنديدا بمجازر الاحتلال

احتجاجات لغزة،فيتو
احتجاجات لغزة،فيتو

أفادت تقارير إخبارية، اليوم السبت، عن تظاهرة في مدينة الطيرة بالداخل الفلسطيني المحتل تنديدا بمجازر الاحتلال واستهداف الصحفيين في قطاع غزة.

وفي سياق آخر، تجمع متظاهرون في محطات قطار عدة بهولندا، احتجاجًا على تواصل حرب "الابادة الجماعية"، التي تشنها إسرائيل على القطاع، ووجهوا دعوات لإنهاء المجاعة في غزة.

احتجاجات لرفض تواصل حرب "الإبادة الجماعية" علي غزة

وفي الوقت ذاته، شهدت العاصمتان الألمانية برلين، والنمساوية فيينا، تظاهرات دعما لقطاع غزة، ورفضا لحرب التجويع التي تفرضها إسرائيل على أهالي القطاع المحاصر.

حركات احتجاجية في مدن أوروبية دعما لغزة وتنديدا بالمجاعة 

واستخدمت الشرطة الألمانية القوة ضد متظاهرين مؤيدين لـ فلسطين تجمعوا بالقرب من نقطة "تشيك بوينت تشارلي" الشهيرة في وسط برلين للتنديد بالقصف الإسرائيلي على غزة وبالحصار المفروض، والذي تسبب في مجاعة واسعة النطاق في القطاع، مع تسجيل مزيد من الضحايا بسبب سوء التغذية يوميا.

وردّد المتظاهرون شعارات داعمة لفلسطين، وطالبوا بإنهاء أزمة الجوع في غزة.ورفعت لافتات كتب عليها: "إسرائيل تجوع غزة"، و"أوقفوا الإبادة الجماعية"، و"افتحوا البوابات".

وقد تدخل نحو 120 شرطيا خلال التظاهرة التي شارك فيها ما يقرب من 300 شخص. وشوهد عدد من الضباط وهم يلكمون ويركلون بعض المتظاهرين.

أما في النمسا، فقد نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الخارجية إسنادا لغزة وتنديدا بالتجويع والعدوان الإسرائيلي.

