الاستثمار الأكثر مخاطرة.. البتكوين يجتاح قمما خيالية لأول مرة فى التاريخ.. وخبراء يكشفون سرا خفيا في 2025

العملات المشفرة، يبدو أن سعر "البتكوين" يتحرك تلك الفترة صوب مستوياته القياسية المرتفعة مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس الأمريكى دونالد ترمب المؤيد للعملات المشفرة - الاستثمار الأكثر مخاطرة -، وهو ما يرتبط به من تفاؤل فعلي بشأن العملات المشفرة في الحسبان عند تقييم الأسعار.

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البتكوين - فيتو

أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية

ومن جانبه يقول الدكتور نبيل فرج المتخصص فى سوق المال والبورصات العالمية: إن أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية ارتفع سعرها بنحو 12% خلال أسبوع، وفي طريقه لتحقيق أكبر زيادة أسبوعية منذ أسبوع الانتخابات في نوفمبر الماضي.

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الدكتور نبيل فرج - فيتو

العملات المشفرة والارتقاء إلى مستوى الأولويات بأمريكا

وتابع فرج قائلا: إن السوق حاليا يأخذ بعد تنصيب ترمب وما يرتبط به من تفاؤل فعلي بشأن العملات المشفرة في الحسبان عند تقييم الأسعار، حيث يخطط ترمب، الذي كان في السابق مشككا في العملات المشفرة، لإصدار أمر تنفيذي بترقية العملات المشفرة إلى مستوى الأولويات القومية ويمنح العاملين في هذا القطاع دورًا أكبر داخل إدارته.

حيث يأتى انتعاش العملات المشفرة الأسبوع الحالي بوقت شهدت فيه أسعار الأصول الأكثر مخاطرة ارتفاعات على نطاق واسع بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة المطمئنة التي عززت مجددًا رهانات على تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

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تباطؤ مؤشري أسعار المنتجين والمستهلكين وعلاقته بالعملات المشفرة

وأشار الدكتور نبيل فرج إلى أن تباطؤ مؤشري أسعار المنتجين والمستهلكين أدى إلى تخفيف القلق إزاء الاقتصاد، ما سمح للمتداولين بالتركيز مرة أخرى على العوامل المنتظرة المحفزة لنشاط العملات المشفرة"، حيث وصلت عملة "إكس آر بي" (XRP)، المرتبطة بشركة "ريبل لابس" (Ripple Labs) إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3.40 دولار، وسط توقعات بأن نزاع الشركة طويل الأمد مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية قد ينتهي قريبًا.

حيث ان ( سوق عقود الخيارات تشير إلى أن المتداولين يراهنون على تقلبات أعلى في نهاية يناير الجاري، ما يعني أن تحركات السوق قد تكون مستبقة لعملية تنصيب الرئيس الأميركي الاثنين المقبل ).



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ترامب والعملات المشفرة - فيتو

البتكوين أكبر مكاسب في العام الجديد لهذا السبب



ومن جانبه أضاف الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي: سجلت " بتكوين " أكبر مكاسبها في العام الجديد، بعدما أحيت أرقام التضخم الأميركية المطمئنة الرهانات على المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما دعم الأسواق العالمية، كما إن التوقعات بشأن مصير العملات المشفرة بالتزامن مع تولى ترامب الولاية الثانية للولايات المتحدة الأمريكية أن تدخل العملات الرقمية المشفرة عصرها الذهبي خلال الفترة المقبلة، وقد سجلت عملة بيتكوين أرقاما قياسية خلال الأسابيع الماضية بعد فوز ترامب برئاسة أمريكا، خاصة أنه وعد خلال حملته الانتخابية لتحويل أمريكا لعاصمة للعملات المشفرة وتعيين مجلس استشاري للعملات المشفرة وإنشاء مخزون إستراتيجي من البيتكوين.

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البتكوين - فيتو

القيمة السوقية للعملات المشفرة الرقمية

وأضاف لــ "فيتو"، أنه بعد انتخاب ترامب ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة الرقمية بشكل كبير فقد تجاوزت 3 تريليونات دولار ثلثيها للبتكوين تقريبا بقيمة تريليون و800 مليار دولار وفق تقديرات الخبراء العالميين، مشيرا إلى أن هناك العديد من دول العالم سمحت بتداول العملات المشفرة منها السلفادور وجمهورية أفريقيا الوسطى والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، ودول تعتبرها قانونية منها أنجولا وتركيا وإيران وكوستاريكا والإكوادور ولبنان والأرجنتين والبرازيل وباكستان وتشيلي وكوريا الجنوبية وماليزيا والفلبين وتايلاند وفيتنام ونيوزيلندا.

العملات الرقمية.. افتراضية ولكن !

وأوضح “غراب”، أن العملات الرقمية المشفرة هي شكل من أشكال العملة لكنه رقمي افتراضي وهي مشفرة لتأمين المعاملات ولا تعتمد على نظام مركزي لتسجيل معاملاتها حتى اليوم ولا يوجد سلطة تنظيم مركزية للعملات المشفرة عالميًّا، لأنها تمثل نظام دفع رقمي لا يعتمد على البنوك للتحقق من تلك المعاملات، ومن أشهرها البيتكوين التي صدرت منذ عام 2009، وعملة الإيتريوم وعملة لايتكوين وعملة ريبل، موضحا أن هذه العملات تعتمد على نظام تشفير يشارك في نقل وتخزين بيانات العملة بين المحافظ من أجل توفير الأمن والسلامة.

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الدكتور اشرف غراب - فيتو

مخاطر العملات المشفرة

تابع غراب، أن من عيوب العملات المشفرة أنها محفوفة بالمخاطر لأنها معرضة للتقلب الشديد والتذبذب، وتحتاج لمعدلات ونظام أمان عالي لحمايتها من الاختراق والسرقة عند تخزينها، ويمكن استخدامها في التجارة الإلكترونية لشراء السلع والأشياء وبعض السيارات، لكن من مخاطرها مع انتشار الخداع في الكثير من معاملات العملات المشفرة فزادت عدد جرائمها عن طريق بعض مواقع الانترنت الزائفة، والتداول على بعض المواقع التي ينتشر بها المحتالين، إضافة إلى تطبيقات المواعدة وغيرها التي تقنع البعض على الاستثمار في تداول العملات المشفرة فيحتالون على تلك الأموال.

ماكينات البتكوين - فيتو

العملات المشفرة والتحصين ضد الاختراق

ولفت غراب، إلى أن العملة المشفرة ليست محصنة ضد الاختراق فقد سجلت الإحصائيات الرسمية العديد من مخاطرها والخسائر الكبيرة التي لحقت ببعض الشركات الناشئة في العملات المشفرة حدث لها اختراقات، كما أن استثمارات العملات المشفرة تخضع لحماية تنظيمية أقل من الأموال التقليدية والمنتجات المالية التقليدية كالأسهم والسندات، فالاستثمار في العملات المشفرة أحد خيارات الاستثمار الأكثر خطورة كما يراها خبراء المال والأعمال.

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