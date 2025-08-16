محافظ الدقهلية يشهد ختام البطولة الدولية لناشئي التنس الأرضي J100 (فيديو وصور)

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،، مساء اليوم السبت، ختام البطولة الدولية للناشئين والناشئات، للتنس الأرضي J100 تحت 18 سنة، والتى شارك فيها 200 لاعب ولاعبة من 15 دولة مختلفة على مستوى العالم، شملت، مصر، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، روسيا، الصين، اليابان، اليمن، الجزائر، المغرب، بيلاروسيا، تركيا، بلغاريا، ليتوانيا، استونيا، وشهدت البطولة منافسات قوية خاصة من لاعبي الجانب المصري.

محافظ الدقهلية يشهد ختام البطولة الدولية للناشئين والناشئات للتنس الأرضي J100 بنادى جزيرة الورد بالمنصورة..فيديو وصور

وذلك بحضور النائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد بالمنصورة، والنائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب

استمرار البذل والتضحية من أجل تحقيق المزيد من البطولات ورفع راية مصر

وأكد محافظ الدقهلية دعمه الكامل لجهود الأندية المختلفة في تنظيم البطولات المحلية والدولية في إطار تشجيع الألعاب الرياضية المتنوعة والأنشطة الرياضية على مستوى المحافظة، وتشجيع المواهب على استمرار البذل والتضحية من أجل تحقيق المزيد من البطولات ورفع راية مصر في المحافل الدولية والعالمية، مضيفا أنه لا يدخر جهدا في توفير جميع أوجه الرعاية لإقامة مختلف الأنشطة الرياضية.

تنظيم مثل هذه البطولات يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات مصر على مستوى المحافل الدولية

وأضاف محافظ الدقهلية أن تنظيم مثل هذه البطولات يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات مصر على مستوى المحافل الدولية، وتمثل إضافة للرياضة المصرية، مؤكدا أن الرياضة من أهم مظاهر حضارة الشعوب، ووجه الشكر والتقدير للجهود المبذولة من المنظمين والقائمين على هذه البطولة.

البطولة الدولية للتنس من أكبر البطولات من حيث عدد اللاعبين المشاركين من مختلف الدول

من جانبه أكد النائب طارق عبدالهادي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد الرياضي، أن البطولة الدولية للتنس من أكبر البطولات من حيث عدد اللاعبين المشاركين من مختلف الدول، مشيرا إلى أن النادي يقوم بتنظيم البطولات الدولية للتنس بصفة مستمرة بالاشتراك مع الاتحاد المصري للتنس الأرضي برئاسة المهندس اسماعيل الشافعي، ونادي جزيرة الورد الرياضي برئاسة النائب طارق عبدالهادي رئيس مجلس الإدارة.

وقام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والنائب طارق عبد الهادي رئيس مجلس إدارة النادي بتكريم، النائب وحيد قرقر، والنائب هشام الحصري عضوي مجلس النواب، والدكتور حسن عتمان رئيس جامعة المنصورة الأسبق، واللاعبين الفائزين فتيات وشباب، وعدد من حكام البطولة، وعدد من الشخصيات العامة، وعدد من الصحفيين والإعلاميين، بحضور أعضاء مجلس إدارة نادي جزيرة الورد.

