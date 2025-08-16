السبت 16 أغسطس 2025
محافظ الوادى الجديد يعتمد الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية للتعليم الفني

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية للصف الأول الثانوي بالتعليم الفني، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤.

وأوضح المحافظ أنه استجابةً لمطالب أولياء الأمور في فتح فصول للخدمات بالمصروفات، للطلاب الحاصلين على مجموع أقل من الحد الأدنى للتقدم إلى مدارس التعليم الفني تم اعتماد الحد الأدنى للقبول بالمدارس التالية: مدرسة المروة التجارية بإدارة الخارجة التعليمية ١٩٠ درجة للبنين والبنات. 

مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية ١٨٠ درجة بنين فقط. مدرسة موط الثانوية التجارية ٢٢٠ درجة بنين وبنات.

انطلاق امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة  

وعلي صعيد متصل أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انطلاق امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الثانوية العامة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، داخل ٣ لجان على مستوى المحافظة، جرى تجهيزها بمدارس نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارج، وموط الثانوية المشتركة بالداخلة، والفرافرة الرسمية للغات بالفرافرة.

من جانبه، أشار الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم تشكيل غرف العمليات المركزية والفرعية بالإدارات التعليمية؛ لمتابعة سير أعمال الامتحانات لحظة بلحظة مع  إتخاذ كافة الإجراءات المنظمة لضمان حسن سير وانتظام أداء الامتحانات.

