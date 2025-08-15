محافظ الوادي الجديد يعتمد المرحلة الثانية للقبول بمدارس التعليم الفني

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المرحلة الثانية للقبول بمدارس التعليم الفني للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام، وذلك وفقًا للقدرة الاستيعابية لمدارس التعليم الفني بالمراكز المختلفة.

وأوضح الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه تم تحديد مجموع القبول كالتالى:

إدارة الخارجة التعليمية :

◾مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية ( بنين ) ٢٠٠ درجة.

◾ مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية بنات ١٤٠ درجة

◾مدرسة المروة الثانوية التجارية ٢٤٠ درجة ( بنين وبنات)

◾مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية ١٤٠ درجة للبنين و٢٥٠ للبنات.

◾بالنسبة للتعليم المزدوج:

-ملابس جاهزة ١٧٠ درجة للبنات

-فنى إنتاج بساتين ١٦٠ درجة بنين وبنات

-فنى إنتاج داجنى ١٦٠ درجة بنين وبنات

إدارة الداخلة التعليمية:

◾مدرسة موط الصناعية للبنين ١٤٠ درجة.

◾ مدرسة موط الثانوية الصناعية للبنات ١٤٠ درجة.

◾ مدرسة موط الثانوية التجارية ٢٤٥ درجة بنين وبنات.

◾ مدرسة موط الزراعية ١٤٠ درجة بنين وبنات..

إدارة الفرافرة التعليمية:

◾مدرسة الفرافرة الثانوية الصناعية المشتركة ١٥٠ درجة بنين و١٨٠ درجة بنات.

◾مدرسة ابو بكر الصديق الثانوية الصناعية ١٥٠ للبنين و١٤٠ البنات

◾ مدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية ١٤٠ درجة للبنين والبنات.

إدارة بلاط التعليمية:

◾مدرسة بلاط الثانوية الزراعية ١٤٠ درجة للبنين والبنات.

إدارة باريس التعليمية:

◾مدرسة باريس الثانوية الزراعية ١٤٠ بنين وبنات.

◾مدرسة باريس الثانوية الصناعية ٢٢٠ درجة للبنين والبنات.

