5 مولدات طوارئ لمواجهة عطل إحدى الماكينات الكبيرة لتعزيز التغذية الكهربائية بالفرافرة

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن ما يتم تنفيذه من دعم لقطاع الكهرباء في الفرافرة هو جزء من خطة الدولة المصرية الشاملة لتطوير البنية التحتية بمحافظة الوادي الجديد، والاهتمام بالمناطق النائية والحدودية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإنهاء معاناة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم في مختلف ربوع الجمهورية، لافتًا إلى أن التنسيق يتم بشكل دائم مع الأجهزة التنفيذية لتسريع وتيرة المشروعات الخدمية.

وأشار محافظ الوادى الجديد، إلى متابعته اللحظية لموقف تعزيز التغذية الكهربائية بمركز الفرافرة، والتي تأثرت نتيجة حدوث عطل بإحدى الماكينات الكبيرة قدرة ٣.٨ ميجاوات بمحطة توليد الفرافرة.

ولفت الزملوط إلى أنه بالتنسيق مع شركة مصر الوسطى للكهرباء تم الدفع بوحدات الطوارئ الموجودة بكافة قطاعات الشركة، ونقل ٣ مولدات من قطاعات بني سويف والفيوم وأسيوط، بالإضافة إلى تحريك عدد ٢ مولد قدرة ٢ ميجاوات من منطقة مفيض باريس؛ لدعم قدرات الشبكة بما يضمن انتظام الخدمة بالتزامن مع زيادة معدلات الاستهلاك والأحمال نتيجة موجة ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد.

هذا ومن المقرر أن تصل المولدات لمجمع كهرباء الفرافرة مساء اليوم، لبدء أعمال التركيب والتحميل على الشبكة واستقرار الخدمة.

