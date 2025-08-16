بينهم 9 أطفال، مصرع وإصابة 15 شخصًا في تصادم ميكروباص بسيارة ربع نقل بالوادي الجديد

لقى 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 12 آخرون بينهم 9 أطفال، صباح اليوم السبت، في حادث مروري بمنطقة شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 3 جثث و12 مصابا لمستشفى الداخلة العام.

تبين تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل بطريق الداخلة – العوينات، أسفر عن مصرع “محمد شكري شفيق عبد الرحمن، 38 عاما من محافظة الشرقية، محمود طيرى خضرى بصري، 32 عاما من محافظة الأقصر، أحمد مجدى منصور عبدالحليم، 36 عاما”.

كما أصيب: محمود ابراهيم الحسين 30 عاما، أسيوط، كريم خالد علي، 9 أعوام، أسيوط، حازم إسماعيل أبو حسيبة 13 عاما، مروان إسماعيل أبو حسيبة 15 عاما، أسيوط، آدم خالد علي 10 أعوام، أسيوط، محمد أحمد حسين 11 عاما، أسيوط، أمين أحمد محمد حسين، 13 عاما، محمد جمال اسماعيل 10 أعوام، أحمد علي عبدالرحمن 36 عاما، مصطفى عبد الرحمن علي 30 عاما، مصطفى زكريا محمد 12 عاما، إسماعيل جمال شحاتة 9 أعوام، وجميعهم من محافظة أسيوط.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثث المتوفين لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة، وجرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

