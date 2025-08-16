السبت 16 أغسطس 2025
تحويلات مرورية جديدة لاستكمال أعمال تنفيذ مترو الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية برئاسة الفريق أحمد خالد حسن، أنه تم الانتهاء من تجهيز المسار المروري البديل للحركة المرورية القادمة من شارع ملك حفني قبلي اتجاه نفق المندرة، ويمتد حتى الدوران  المقابل لشارع ملك حفني بحري للعوده للمسار الطبيعي بجوار أسوار المنتزه في اتجاه طريق الكورنيش.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن هذا يأتى في إطار استكمال أعمال تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، وبناءً عليه، سيتم تحويل مسار الحركة  المرورية القادمة من شارع ملك حفني قبلي من مناطق المعمورة اتجاه نفق المندرة إلى المسار البديل، تمهيدًا لبدء أعمال هدم النفق استكمالا لمشروع قطار الوقير.

وتهيب المحافظة بالمواطنين وقائدي المركبات الالتزام بالتحويلات المرورية والتعليمات الصادرة من إدارة المرور، والتعاون مع الجهات المعنية، حرصًا على سلامة الجميع وضمان انتظام حركة السير خلال فترة تنفيذ الأعمال.

