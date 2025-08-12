الحماية المدنية تنقذ محتجزين بعد انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية

شهدت منطقة الجمرك في الإسكندرية سقوط سلم وأجزاء من عقار قديم بشارع الشيخ البنا ووجود محتجزين وتم إنزالهم من قبل قوات الحماية المدنية دون إصابات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية عندما تلقى حي الجمرك إخطارًا يفيد بسقوط أجزاء بعقار قديم بنطاق الحي ووجود محتجزين بالعقار رقم 14 شارع البناء.

وعلى الفور انتقل المهندس محمد صلاح رئيس حي الجمرك، وسكرتير عام الحي، والإدارات المعنية إلى المكان المذكور بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية، وقسم شرطة الجمرك إلى مكان البلاغ.

وتبين بالمعاينة أن العقار دور أرضي و3 أدوار علوية وبه جزء متهدم، وتم التعامل الفوري مع الحالات المحتجزة بواسطة قوات الحماية المدنية، وتبين ان العقار محل البلاغ صادر له قرار هدم كلي.

وأصدر حي الجمرك قرارًا بإزالة الأجزاء، المعلقة والخطرة بالعقار ورفع المخلفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

