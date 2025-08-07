الاستماع لـ أقوال شهود في انهيار عقار البراجيل

تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في حادث انهيار عقار سكني في البراجيل تسبب في مصرع طفل وإصابة سيدة للوقوف على ملابسات الحادث.

وكلفت جهات التحقيق بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة حالة العقار والعقارات المجاورة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية وهندسية للحفاظ على سلامة السكان.

وكشفت المعاينة الأولية أن أجزاء من الطابق العلوي سقطت على الطابق السفلي فتسببت في سقوطها على السكان ووقوع الإصابات.

انهيار عقار سكني في البراجيل

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فورًا، وجار حصر ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، بينما تم فرض كردون أمني حول العقار المنهار.

