البنك المركزي: ارتفاع التضخم.. وجهاز الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستـهلكين.. خبير اقتصادي: الوضع الراهن لا يعني نهاية الضغوط التضخمية

أعلن البنك المركزي المصري أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحصر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل سالب 0.5% في يوليو 2025 مقابل 0.4% في يوليو 2024، وسالب 0.1% في يونيو 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو 2025.

معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، سالب 0.3% في يوليو 2025 مقابل سالب 0.5% في يوليو 2024 وسالب 0.2% في يونيو 2025.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 11.6% في يوليو 2025 مقابل 11.4% في يونيو 2025.

المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يعلن انخفاض التضخم

كما كشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستـهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (256.5) نقطة لشهر يوليو 2025، مسجلًا بذلك انخفاضًا قدره(-0.6%) عن شهر يونيو 2025.

أهم السلع والخدمات التي شهدت ارتفاعا

وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.4%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.2%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.2%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.1%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.2%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.8%)، مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (5.3%)، مجموعة الدخان بنسبة (7.8%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (0.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.3%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.2%).

كما شهدت أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن ارتفاعا بنسبة (0.8%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.7%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.6%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.2%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.2%)

كما شهدت مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.1%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.2%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.3%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.5%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.6%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.5%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.5%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.2%)،.

انخفاض أسعار الفاكهة واللحوم والدواجن

وأشار التقرير إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-4.9%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-11.0%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-7.0%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (-0.5%).

معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (13.1%) لشهر يوليو 2025 مقابل (14.4%) لشهر يونيو 2025.



أولًا: التغير الشهري (شهر يوليو 2025 مقارنة بشهـر يونيو 2025):

سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضًا قدره (-3.1%). وتأتي التغييرات نتيجة للآتي:

انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-4.9%)،

انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-11.0%)، انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-7.0%).

... هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.2%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (7.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (5.3%)، مجموعة الدخان بنسبة (7.8%).

سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (0.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.3%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (0.3%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (0.7%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.2%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (0.2%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (1.1%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.7%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (0.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.6%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.2%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.6%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.1%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.2%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.3%).

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.6%)، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (0.6%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.5%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.5%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.2%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة (0.2%).

... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (-0.5%).



ثانيًا: التغير السنوي (شهر يوليو 2025 مقارنة بشهر يوليو 2024):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (3.0%) وتأتي التغييرات نتيجة للآتي:

ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (11.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (4.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (4.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (44.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (3.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (6.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (17.5%).

... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.3%)، انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-15.4%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (23.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (23.9%)، مجموعة الدخان بنسبة (23.3%).

سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (14.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (12.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (15.2%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (17.5%)، مجموعة الأحذية بنسبة (11.6%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (22.1%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (20.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (12.9%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (14.2%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (3.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (43.6%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (11.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (16.6%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (11.2%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (12.7%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (15.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (10.4%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (37.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (52.4%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (14.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (21.1%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (34.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (12.0%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (36.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (39.1%).

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (11.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (42.0%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (12.7%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.0%).

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (20.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (7.0%)، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (10.8%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (38.5%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (15.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (29.7%).

سجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره (10.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (12.2%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (15.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (15.0%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (23.2%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (13.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (15.0%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (27.7%).

ومن جانبه، قال هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي: إن انخفاض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% في يوليو، بعد 14.9% في يونيو، ما يعكس تهدئة نسبية في الأسعار، لكنه لا يعني نهاية الضغوط التضخمية.



معدل التضخم السنوي

وأضاف أن الأرقام تكشف عن تراجع ملحوظ في أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه، لكن ارتفاع الخبز والحبوب والمأكولات البحرية يوضح أن الصورة ليست موحدة.

وأشار إلى أن هذا التراجع مدعوم جزئيًا بحزمة الدعم المالي من صندوق النقد الدولي، واستمرار السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي.

خفض أسعار الفائدة في أبريل ومايو كان خطوة محسوبة، لكن المساحة لمزيد من الخفض ستظل مرتبطة باستقرار الأسواق العالمية والسيطرة على أسعار السلع غير الغذائية محليًا.

وأوضح أنه رغم تحسن المؤشرات، يظل المواطن أمام واقع لا ينعكس فيه انخفاض التضخم سريعًا على فاتورة البقالة أو إيجار المنزل.

تباطؤ التضخم يعني فقط أن الأسعار ترتفع بوتيرة أبطأ، لا أنها تعود لما كانت عليه، وهذا فارق جوهري في الإحساس اليومي بالتحسن.

الارتفاع إذا شهدت الأسواق العالمية صدمات جديدة في الطاقة أو الغذاء

وأكد أن الخطر الأكبر هو العودة إلى الارتفاع إذا شهدت الأسواق العالمية صدمات جديدة في الطاقة أو الغذاء، أو إذا تعرض سعر الصرف لضغوط.

لذا، الحفاظ على المسار الهبوطي يتطلب إدارة دقيقة للمالية العامة، وتحسين بيئة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات.

واختتم قائلًا: المؤشرات الاقتصادية مهمة، لكن نجاح السياسات يُقاس بما يشعر به المواطن في حياته اليومية؛ فانخفاض التضخم خبر إيجابي، لكنه لن يكون إنجازًا حقيقيًّا إلا إذا تبعه تحسن ملموس في القدرة الشرائية وثقة المستهلك.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.