أشبال إنبي عقدة الأهلي في مسابقات الناشئين للموسم الرابع

 بات فريق إنبي مواليد 2008 بمثابة العقدة لنظيره الأهلي في مباريات الفريقين للموسم الرابع على التوالي.

واستهل فريق إنبي 2008 مشوارهم ببطولة القطاعات للموسم 2025-2026 بانتصار مثير بنتيجة 3-2 أمام الأهلي فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى.

افتتح أنس رشدى التسجيل مبكرًا لصالح إنبي فى الدقيقة 2 من الشوط الأول، ثم عزز محمد شريف بندارى النتيجة بهدف ثانٍ فى الدقيقة 44 من نفس الشوط، قبل أن يختتم محمد أنس كوشا أهداف الفريق البترولي بهدف ثالث فى الدقيقة 89 من الشوط الثانى.

 

 ونجح فريق الناشئين بنادي إنبي 2008 تحقيق الفوز أمام الأهلي بداية موسم 2025-2026، ليحافظ على سجله خاليا من الهزائم أمام فريق الأهلي في هذه المرحلة السنية، بعدما نجح فريق إنبي بالمواسم الثلاثة الماضية في عدم الخسارة أمام الأحمر في بطولات دوري الجمهورية للناشئين، فضلا عن تحقيق إنبي الفوز ذهابا وإيابا الموسم الماضي 2-1 وبرباعية على التوالي علاوة على حفاظ إنبي على لقبه دوري الجمهورية 2008 الموسم الماضي بالتفوق على النادي الأهلي.

