العرابي: إعادة إعمار قطاع غزة على رأس أولويات الاتحاد الأفرو-آسيوي

أعلن السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق ورئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، إن الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي سيكون جسرًا اقتصاديًا فعالًا بين القارتين، ومحركًا رئيسيًا لخطط التنمية وجذب الاستثمارات، خاصة في مصر التي تمثل دولة المقر وبوابة العبور للقارتين.

تحويل نصرة الشعوب إلى تنمية واستثمار

وقال العرابي، خلال لقائه ببرنامج "صناع الفرصة" الذي تقدمه منال السعيد، المذاع على قناة المحور، إن المرحلة القادمة ستشهد تركيز الاتحاد على مشروعات إعادة الإعمار في مناطق النزاع، وعلى رأسها قطاع غزة بفلسطين وليبيا، إضافة إلى دول أفريقية أخرى.

تنمية الدول الإفريقية والآسيوية

وتابع محمد العرابي: لم نعد نكتفي بنصرة قضايا الشعوب فقط، بل نؤمن أن التنمية تحتاج إلى استثمار ولدينا قناعة بأن الشعوب تحتاج إلى التنمية، وأن التنمية تحتاج إلى استثمار لذلك سيكون هدفنا خدمة شعوب الدول الإفريقية والآسيوية من خلال إنشاء مجموعات استثمارية تخدم أهداف التنمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.