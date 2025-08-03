وزير الخارجية: 70% من مساعدات غزة بتمويل مصري وجاهزون لمؤتمر إعمار القطاع

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين، في لقاء خاص مع "إكسترا نيوز"، إن نحو 70% من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة في 7 أكتوبر 2023، تم تمويلها من مصر، سواء عبر الحكومة أو تبرعات الشعب المصري، مشددًا على أن ذلك يُعد "واجبًا قوميًّا وإنسانيًّا" وليس منّة على الأشقاء الفلسطينيين.

وزير الخارجية: الحملات المشبوهة تخدم الأهداف الإسرائيلية

وانتقد الوزير الحملات التي وصفها بـ"المشبوهة" والتي تسعى للتقليل من الجهد المصري أو تحميله مسؤوليات غير مبررة، مؤكدًا أن من يشارك في مثل هذه الحملات، عن وعي أو غير وعي، “يخدم الأهداف الإسرائيلية الرامية لتخفيف الضغط عنها أمام المجتمع الدولي”.

تنسيق مصر مع قطر وأمريكا للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

وفيما يتعلق بجهود التهدئة، أوضح عبدالعاطي أن المفاوضات ما تزال جارية بتنسيق مصري مشترك مع قطر والولايات المتحدة بهدف الوصول إلى اتفاق شامل يتضمن وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية. وأشار إلى أن غياب الإرادة السياسية من الجانب الإسرائيلي يُشكّل العقبة الأساسية أمام إحراز تقدم.

وأوضح أيضًا أن مصر "جاهزة لإطلاق مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة" فور التوصل إلى اتفاق نهائي، لافتًا إلى تلقي القاهرة طلبات مشاركة من عشرات الدول والجهات الدولية، من بينها ألمانيا، والاتحاد الأوروبي، ومجلس التعاون الخليجي، والبنك الدولي، واليابان، والأمم المتحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.