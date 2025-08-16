نادى سموحة ينعى لاعبة الجودو دينا علاء

نعى نادي سموحة بالإسكندرية اليوم السبت، برئاسة المهندس فرج عامر رئيس النادي، ومجلس وأعضاء النادي، لاعبة الجودو دينا علاء، إثر مصرعها في حادث أليم.

وقال النادي في بيان له: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي فقيدة النادي والرياضة اللاعبة دينا علاء لاعبة فريق الجودو بنادي سموحة، والتي انتقلت إلى رحمة الله تعالى، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان”.

وسادت حالة من الحزن بين جماهير وأعضاء الجمعية العمومية للنادى، وتداول البعض من الجماهير صورة اللاعبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

