حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق في مدن وقرى كفرالشيخ (صور)

أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، استمرار الجهود المكثفة لمتابعة الحالة التموينية وموقف السلع الاستراتيجية، لضبط الأسواق وتوفير السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن تلك الجهود تأتي من خلال حملات رقابية مكثفة تنفذها مديرية التموين بالمحافظة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، لمواجهة جميع صور الغش التجاري والمخالفات التموينية، وردع المتلاعبين بحقوق المواطنين، تحت إشراف المحاسب عادل الهابط وكيل وزارة التموين.

أسفرت الحملات عن تحرير العديد من المحاضر المتنوعة بالمخابز والأسواق والأنشطة التموينية، تم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ففي قطاع المخابز، تم تحرير محاضر متنوعة شملت: 64 نقص وزن، 19 لعدم النظافة، 2 لمخالفة المواصفات، 22 لعدم الإعلان، 20 لعدم إعطاء بون صرف، 2 للتصرف في الدقيق، 2 لعدم وجود ميزان، ومحضر واحد لعدم وجود سجل.

أما في الأسواق، فقد أسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، ومزاولة أنشطة بدون ترخيص، تضمن تلك المخالفات ضبط: 11 شيكارة مكرونة و56 كجم حلاوة طحينية، 1200 لتر منظفات، 3106 عبوات مبيدات زراعية، 192 عبوة تونة مستوردة، 540 عبوة خل، 200 كجم مكرونة، 76 علبة سجائر، 1 طن مكرونة ولسان عصفور، 50 عبوة عسل بالمكسرات.

وكذلك 100 عبوة صلصة، 600 كجم سكر، 35 شيكارة دقيق، 150 قالب حلاوة طحينية، 300 كجم سكر بمخبز سياحي، كما تم تحرير محاضر متنوعة لعدم الإعلان عن الأسعار، وغلق بعض البدالين التموينيين في مواعيد العمل الرسمية، وعدم وجود سجلات، ومزاولة النشاط بدون ترخيص.

وفي حملات إدارة التجارة بالمديرية، تم ضبط 200 كجم بسكويت مجهول المصدر، و11 عبوة ناموس مجهولة المصدر، إلى جانب تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بمستودع أسمنت ومحطات تمويل سيارات.

كما شملت الحملات عدة مراكز بالمحافظة، ففي دسوق تم ضبط لحوم ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية، سجائر مستوردة بدون فواتير، قطع غيار مجهولة المصدر، ومخللات غير مطابقة، إلى جانب محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر.

وفي الرياض تم ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة، وفسيخ غير صالح، بالإضافة إلى تحرير محضر لمنع رجال الضبط القضائي من أداء عملهم، وفي الحامول تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي بلطيم تم ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، أما في مطوبس فقد تم ضبط 24 شيكارة سماد مخصص لوزارة الزراعة ويحظر تداوله، و408 عبوات بسكويت منتهية الصلاحية، إضافة إلى تحرير محضر لمكتب أدوية بيطرية لإدارة النشاط بدون ترخيص.

وفي قطاع الوقود والمحروقات، تم تحرير محضر لمحطة تمويل سيارات بسبب التلاعب من خلال الشطب والكشط في السجلات الرسمية.

وشدد محافظ كفرالشيخ على استمرار الحملات اليومية بجميع المراكز والمدن، لمواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، وضمان وصول السلع للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار معتدلة، تنفيذًا لخطة الدولة في ضبط الأسواق وتحقيق الصالح العام.

