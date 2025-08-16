رضيعة تبتلع قطعة حشيش بالفرافرة في الوادي الجديد

ابتلعت طفلة رضيعة، قطعة من مخدر الحشيش، اليوم السبت، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول رضيعة لمستشفى الفرافرة المركزي ابتلعت مواد مخدرة.

وتبين أن الطفلة "ح.م.ج"، 6 أشهر، ومقيم قرية الكفاح بمركز الفرافرة ابتلعت مادة الحشيش المخدرة وجرى نقل الطفلة لمستشفى الفرافرة المركزي وقدمت الأطقم الطبية بالمستشفى للطفلة شرابًا ملينًا للمعدة مع عمل غسيل المعدة ووضعها تحت الملاحظة الطبية.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

