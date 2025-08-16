ضبط أغذية فاسدة في حملات موسعة بمدينة الخارجة في الوادي الجديد

تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، من ضبط أغذية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملات موسعة بواحة الخارجة.

وقال الدكتور عصام الكومي، مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، في بيان له اليوم السبت: إنه جرى تنفيذ حملات تفتيشية والمرور على 25 منشأة غذائية بنطاق مدينة الخارجة، شملت المطاعم ومحال بيع المنتجات ذات الأصل الحيواني، أسفرت عن ضبط (47 كجم من اللحوم المصنعة "كفتة" و(2.9) كجم من الدهون غير الصالحة، وتحرير محاضر بالمخالفات المضبوطة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة.

وأضاف الكومي، أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، وضمان سلامة المنتجات المعروضة للمواطنين.

وأهاب مدير المديرية بأصحاب المنشآت الغذائية ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية، وتوفير بيئة تخزين ونظافة ملائمة للحوم والدواجن والأسماك، والتأكد من جودة المعروض وصلاحيته للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على سلامة المواطنين والصحة العامة.

