وكيل تعليم الإسكندرية يناقش استعداد المديريات للعام الدراسي الجديد

عقد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، اجتماعا موسعا بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية، وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام بالمديرية، ومديرى عموم الإدارات التعليمية التسع، ومديري المراحل الابتدائى والإعدادي بالمديرية والإدارات التعليمية، ومديري مرحلة الرسمي لغات بالمديرية والإدارات.

ياتى ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية بالاستعداد للعام الدراسي الجديد٢٠٢٥_٢٠٢٦.

فى بداية حديثه أثنى مدير المديرية على الجهد المبذول من الجميع خلال الفترة السابقة، وفتح نقاشا مطولا تلقى خلاله الاقتراحات والأفكار مع الجميع حول مقترحاتهم داخل الإدارات التعليمية الخاصة بهم، وما يمكن تنفيذه خلال الفترة المقبلة لجعل مدارس المرحلة الابتدائية بالإدارات التعليمية فترة واحدة فقط، ووضع حلول جذرية للحد من مدارس الفترتين لرفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

ووجه مدير المديرية فى نهاية الاجتماع، بضرورة حصر المعلمين بالحصة لسد العجز بالمدارس قبل بداية العام الدراسي والإنتهاء من تصحيح الدور الثاني للشهادة الإعدادية، وإنهاء الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد٢٠٢٥_٢٠٢٦ بما يشمل أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة خلال الفترة الحالية، والإنتهاء من كافة أعمال الدهانات والتشجير، مع الالتزام بعدم تعليق أكثر من يافطة لكل مدرسة.

