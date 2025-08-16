ردا على قمة بوتين وترامب، ماكرون يعلن عن اجتماع قريب لـ"تحالف الراغبين"

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ردا على قمة الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في ألاسكا، عن اجتماع قريب لممثلي ما يسمى بـ"تحالف الراغبين" لدعم أوكرانيا.

وكتب ماكرون على منصة "إكس": “أي سلام دائم يجب أن يرافقه ضمانات أمنية غير قابلة للخرق، وأرحب في هذا الصدد باستعداد الولايات المتحدة للمساهمة في هذه الضمانات”.

وتابع: "سنعمل على ذلك معهم ومع جميع شركائنا في تحالف الراغبين الذين سنجتمع معهم قريبا لتحقيق تقدم ملموس".

مقرب من ترامب: نهاية الحرب الأوكرانية قبل عيد الميلاد

فيما قال السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام، المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “إن التوصل إلى السلام في أوكرانيا قد يكون قبل عيد الميلاد المقبل”.

وتابع غراهام عبر “إكس” اليوم السبت: "إذا كان هناك اجتماع ثلاثي بين الرئيس ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عندئذ فإني متفائل بحذر بأن تلك الحرب ستنتهي قبل الكريسماس بكثير".

وأضاف غراهام أن تصور ترامب لموافقة بوتين على عقد مثل هذا الاجتماع كان أعظم نجاح لاجتماع ألاسكا.

وقال غراهام: "إذا لم يحدث الاجتماع، أعتقد أن الرئيس ترامب ربما يفرض عقوبات قاسية على بوتين وعلى الذين يشترون نفطه وغازه".

غير أن الكرملين سرعان ما أوضح بعد الاجتماع في ألاسكا، أنه ليس هناك أي اتفاق على قمة ثلاثية.

وقال يوري أوشاكوف، مستشار السياسة الخارجية للرئيس الروسي للتلفزيون الروسي: إن عقد الاجتماع الثلاثي مع زيلينسكي لم يُطرح.

