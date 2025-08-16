السبت 16 أغسطس 2025
رياضة

كرة السلة، موعد مباراة مصر وأوغندا في ختام دور المجموعات ببطولة الأفروباسكت

منتخب مصر لكرة السلة،
منتخب مصر لكرة السلة، فيتو

كرة السلة، يخوض منتخب مصر لكرة السلة بقيادة محمد الكرداني المدير الفني، اليوم السبت ثالث مبارياته والأخيرة في دور المجموعات ببطولة الأفروباسكت، المقامة حاليًا في أنجولا خلال الفترة من 12 إلى 24 أغسطس الجاري، وذلك بمواجهة المنتخب الأوغندي.

 

موعد مباراة مصر وأوغندا

 ومن المنتظر أن تقام المباراة في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة وتُذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لبطولات الأفروباسكت.

يذكر أن المنتخب الوطني قد ضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما حقق الفوز في أول جولتين، حيث تغلب على مالي بنتيجة 74-59 في الجولة الافتتاحية، قبل أن يفوز على السنغال بنتيجة 91-77 في ثاني مبارياته بالمجموعة الرابعة.

وتضم القائمة النهائية للفراعنة في البطولة كلًا من عمرو الجندي، عمر طارق، إيهاب أمين، يوسف أبو شوشة، آدم موسى، ياسين نصر، يوسف باترك، خالد عبدالناصر، محمد طه، إبراهيم زهران، أنس أسامة، أحمد أبو العلا.

ويرأس البعثة طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة والمشرف على المنتخبات الوطنية، فيما يتكون الجهاز الفني من محمد الكرداني مديرًا فنيًا، محمد سليم مدربًا، رامي جنيدي مدربًا، أحمد الجارحي مدربًا، سامح صلاح مديرًا إداريًا، إسلام جمعة طبيبًا، عبدالرحمن الجلاد محلل أداء، محمد جمال مدرب أحمال، علي موسى استشفاء، السيد علي المنسق الإعلامي للمنتخبات المصرية.

