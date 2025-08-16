السبت 16 أغسطس 2025
أخبار مصر

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

حالة الطقس
حالة الطقس
 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث تنكسر الموجة شديد الحرارة وتنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا مقارنة بالأيام الماضية، ويسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الوضع بدأ يتغير، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت في مصر

استمرار الموجة الحارة، الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء


ومن المتوقع أن  يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى  السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


أكدت هيئة  الأرصاد الجوية  أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:4  درجات مئوية.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 32

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 45

درجة الحرارة المحسوسة: 47

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 38

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 45

درجة الحرارة المحسوسة: 46

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية، حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.

