أخبار مصر

حالة الطقس غدا، 4 مدن تحت سيطرة الأمطار الرعدية

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط  أمطار خفيفة ورعدية غدًا على  "حلايب، شلاتين، أبو سمبل، أسوان" على فترات متقطعة.

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا السبت 16-8-2025

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة


وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء ليلًا تعمل على تلطيف الأجواء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، حيث يسود تنكسر الموجة شديدة الحرارة وتنخفض درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالأيام الماضية، ويسود طقس حار رطب  نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى  السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


أكدت هيئة  الأرصاد الجوية  أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.

 

درجة حرارة غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 32

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 45

درجة الحرارة المحسوسة: 47

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 38

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 45

درجة الحرارة المحسوسة: 46

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارًا في الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة.

