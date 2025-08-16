السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انكسار الموجة الحارة، حالة الطقس اليوم السبت

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
ads

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وذلك من الرابعة فجرًا حتى الثامنة صباحًا تكون كثيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا السبت 16-8-2025

آخر أيام "جحيم" الحر، القاهرة تتنفس الصعداء، الصعيد "تحت خط النار"، أمطار رعدية بهذه المناطق، وبشرى عن طقس الأسبوع المقبل


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث تنكسر الموجة  شديد الحرارة وتنخفض درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالأيام الماضية.

وتوقعت أن يسود طقس حار رطب  نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


كما توقعت أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.

 

درجة حرارة اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 32

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 45

درجة الحرارة المحسوسة: 47

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 38

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 45

درجة الحرارة المحسوسة: 46

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارًا في الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس اليوم الطقس اليوم السبت حالة الطقس اليوم السبت حالة الطقس اليوم

مواد متعلقة

انكسار الحرارة وشبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة طقس السبت

الأرصاد: سحب رعدية وأتربة ورمال على هذه المناطق

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

الأرصاد تحذر من الملاحة بالبحر الأحمر وخليج السويس

توقعات بسقوط أمطار رعدية على هذه المناطق اليوم

وداع "قاسٍ" للموجة الحارة، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

آخر أيام "جحيم" الحر، القاهرة تتنفس الصعداء، الصعيد "تحت خط النار"، أمطار رعدية بهذه المناطق، وبشرى عن طقس الأسبوع المقبل

تحسن طفيف في القاهرة والصعيد "نار"، حالة الطقس اليوم الجمعة

الأكثر قراءة

الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد محمد معروف إلى لجنة الحكام

القبض على التيك توكر علاء الساحر بعد فيديو نشرته طليقته

تلاعب بـ 4 لاعبين، شاهد هدف محمد صلاح "الرائع" في مرمى بورنموث بالدوري الإنجليزي

بكاء محمد صلاح بعد هتاف الجماهير لدييجو جوتا عقب مباراة ليفربول وبورنموث (فيديو)

حالة الطقس غدا، 4 مدن تحت سيطرة الأمطار الرعدية

انكسار الحرارة وشبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة طقس السبت

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الأسد بالهرم

بتوقيع صلاح، ليفربول يخطف فوزا صعبا أمام بورنموث في افتتاحية الدوري الإنجليزي (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الجمعة

قبل انطلاق تنسيق المتفوقين 2025، قواعد قبول طلاب مدارس النيل الثانوية الدولية بالجامعات

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 16 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 16 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية موت الأب في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads