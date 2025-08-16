السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة وارتفاع الأمواج بالبحر الأحمر

ارتفاع الأمواج بالبحر
ارتفاع الأمواج بالبحر الأحمر، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، حيث تصل سرعة الرياح من 40: 60 كم في الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2: 3.5 متر.

انكسار الموجة الحارة، حالة الطقس اليوم السبت

صدمة لسكان جنوب الصعيد، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث تنكسر الموجة شديد الحرارة وتنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا مقارنة بالأيام الماضية، ويسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم السبت

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وأكدت هيئة  الأرصاد الجوية  أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2:4  درجات مئوية.

درجات حرارة اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 32

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 45

درجة الحرارة المحسوسة: 47

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 38

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 45

درجة الحرارة المحسوسة: 46

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية، حيث تتأثر مصر خلال فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم السبت

مواد متعلقة

انكسار الموجة الحارة، حالة الطقس اليوم السبت

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت في مصر

حالة الطقس غدا، 4 مدن تحت سيطرة الأمطار الرعدية

الأرصاد: رياح تلطف الأجواء غدا السبت وارتفاع الأمواج يصل إلى 3.5 متر

انكسار الحرارة وشبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة طقس السبت

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

الأرصاد تحذر من الملاحة بالبحر الأحمر وخليج السويس

الأكثر قراءة

قرار رئاسي حاسم للبنك المركزي خلال ساعات

البلدي يتهاوى، انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 16 أغسطس 2025

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

صاحب واقعة السرقة بالأميرية: شغلي مش مكفيني بسبب المخدرات

الوضع بدأ يتغير، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت في مصر

كهرباء مصر تعلن عن خدمة جديدة لتلقي الشكاوى، تعرف عليها

أخبار مصر: بوتين يكسر التقاليد في لقاء ترامب، خبر سار عن مصمم فيديو المتحف المصري الكبير، بكاء صلاح، بلوجر جديد بقبضة الأمن

رسميا، ارتفاع عدد سكان مصر إلى 108 ملايين نسمة في الداخل

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم أكل الفطير في المنام وعلاقته بشفاء المريض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 16 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads