تويوتا تطرح نماذج هجينة تمهيدا لوداع سيارات الوقود

طرحت شركة تويوتا سيارتها الهجينة بريوس في البرازيل، حيث تجمع بين تقنية الهجين القابل للشحن ومحرك يعمل بالوقود المرن القادر على العمل بالبنزين والإيثانول معًا، مما يساهم في تحسين مبيعاتها والتدرج نحو السيارات صديقة البيئة.

وفقًا لما أعلنته تويوتا، فإن سيارتها تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 90% عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل ويعمل المحرك بالإيثانول، ويُعد هذا الإنجاز بمثابة خطوة رائدة نحو تحقيق أهداف الاستدامة.

تويوتا بريوس هجينة تعمل بالوقود المرن الصديق للبيئة

واستعرضت تويوتا في مهارات سيارتها البرازيلية الهجينة التي تعمل بالوقود المرن من سيارة السيدان كورولا وسيارة الدفع الرباعي كورولا كروس المُصنعة محليًا، وتُعتبر هذه المرة الأولى التي تُطبق فيها تويوتا هذا النهج على نظام دفع هجين قابل للشحن.

ويجمع نظام الهجين القابل للشحن بين محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر ومحرك كهربائي وبطارية ليثيوم أيون، مما يُنتج قوة مجمعة تبلغ 220 حصانًا عند العمل بالبنزين.

يُعرض نموذج بريوس PHEV العامل بالوقود المرن في معرض “فيناسوكرو وأجروكانا” التجاري في مدينة “سيرتاوزينيو” بالبرازيل، ويشارك المنصة مع نسخ تعمل بالوقود المرن من سيارات هايلكس وفورتشنر وكورولا كروس.

يأتي ذلك بعد التزام تويوتا الأخير باستثمار 11.5 مليار ريال برازيلي في البرازيل بحلول عام 2030، بهدف توسيع الإنتاج المحلي وتطوير حلول نقل جديدة.

