مصرع طفل غرقا بترعة في الأقصر

لقي طفل 7 سنوات مصرعه غرقا في مياه ترعة الرمادي بقرية السريب التابعة لمركز إسنا جنوبي محافظة الأقصر، عندما ذهب الصغير إلى الاستحمام لترطيب جسده هربا من حرارة الجو.

مصرع طفل غرقا في مياه الترعة 

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغ للنجدة بمصرع الطفل «ا.ح» 7 أعوام، مقيم قرية السريب دائرة إسنا، توفي غرقا في مياه الترعة عندما كان يسبح في المياه برفقة أصدقائه.

وتمكنت قوات الإنقاذ والغواصين من انتشال جثمان الطفل وتم نقله إلى مشرحة مستشفى طيبة لحين انتداب مفتش الصحة والتصريح بالدفن.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

