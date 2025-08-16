جلسة حوارية لتعليم الإسكندرية لشرح نظام البكالوريا المصرية

عقد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم السبت، جلسة نقاشية حوارية موسعة للتوعية وشرح نظام البكالوريا المصرية.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية.

حضر الجلسة كل من: نجلاء سليم وكيل المديرية، وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام، ومديري عموم الإدارات التعليمية التسع، ومديري مرحلة التعليم الثانوى الرسمي والرسمي لغات بالمديرية والإدارات التعليمية، ومديري مدارس المراحل الثانوية الرسمية والرسمية لغات بالإدارات التعليمية، وجرى عقد اللقاء بقاعة مديرية التربية والتعليم.

فى بداية الجلسة رحب الدكتور عربي أبوزيد، مدير المديرية، بجميع الحضور، مثمنا دورهم فى تنفيذ القرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية خلال الفترة السابقة، وطالبهم ببذل جهد أكبر الفترة المقبلة حرصا على مصلحة الطلاب.

وأشار مدير المديرية إلى اعتماد الرئيس لتعديلات قانون التعليم الجديد، وأن النجاح فى مادة التربية الدينية من ٧٠٪؜ أعمال السنه للصف الثالث الإعدادي للطلاب، سوف تطبق على الطلاب الذين سيلتحقون هذا العام بالصف الأول الإعدادى.

وشدد أبو زيد على تيسير الطلبات لأولياء الأمور داخل الإدارات التعليمية والمراحل، ومراجعة صفحات المدارس بدقة من مديري المدارس، والالتزام بكثافات الفصول طبقا لتعليمات الوزارة ومتابعات صيانات المدارس البسيطة والشاملة قبل بداية العام الدراسي.

ووجه مدير المديرية بحصر الفراغات بالمدارس الثانوية لجعل المحافظة بدون مدارس مسائية وذلك للعمل على الصالح العام ورفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

واستعرض أبو زيد رؤية الوزارة لنظام البكالوريا المصرية الجديدة، وأوضح الفرق بينها وبين نظام الثانوية العامة العالى، وأن للطالب كامل الحق للاختيار بين النظامين دون إجبار للطالب او ولى الأمر، موضحا أن نظام البكالوريا المصرية الجديدة يعد خطوة هامة نحو تطوير التعليم الثانوي.

ووجّه بنشر المقترح الجديد للبكالوريا المصرية بجميع مدارس المرحلتين الإعدادي والثانوي على مستوى المحافظة، لتوضيح الرؤية العامة لنظام البكالوريا المصرية المقترح، وذلك انطلاقا من حرص وزارة التربية والتعليم واهتمامها بتفعيل مشاركة المجتمع فى تطوير النظام التعليمي للثانوية العامة والاستماع لكافة المقترحات وتوضيح الرؤية بما يساهم فى نجاح خطة التطوير.

وأكد أبو زيد فى كلمته على ضرورة توضيح البكالوريا المصرية فى جميع المدارس الاعدادية والثانوية، وترشيح أفضل المعلمين للمشاركة فى فعاليات الحوار، مشيرا إلى دور المعلم فى تحقيق التغيير الإيجابى وأنه الركيزة الأساسية فى تنفيذ أى خطة إصلاح فى النظام التعليمي لما يمتلك المعلم الواعي من مهارات ومعارف مميزة يصل بها لعقول تلاميذه.

وأوضح على أن هذا اللقاء الحوارى يهدف الى توضيح الصورة ومناقشة الأراء حول البكالوريا المصرية الجديدة فى منظومة التعليم الثانوي بمصر، مشيرا إلى أن الوزارة قد أتاحت بنك المعرفة المصري مجانا للطلاب ليتمكنوا من تحقيق أقصى استفادة من المصادر التعليمية الالكترونية الموجودة، ولابد من تكاتف الجهود بين الجميع من طلاب وأولياء أمور ومجالس الأمناء لتحقيق أفضل بيئة تعليمية لأبنائنا الطلاب من خلال التقييمات الأسبوعية والشهرية تطوير مستواهم.

وخلال مناقشة ملامح النظام الجديد تم التأكيد على عدد من النقاط كان من أبرزها:-

تطوير وتحسين المناهج التعليمية بالمرحلة الثانوية لتشمل معلومات عن الذكاء الاصطناعي.

تدريس لغة أجنبية إضافية إلى جانب اللغة الأجنبية الأولى.

إعداد برنامج خاص بالذكاء الاصطناعي يتناسب مع المناهج التعليمية للمرحلة الثانوية.

تدريس مادة اللغة الإنجليزية من الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي.

وخلال الجلسة قال أبو زيد: إن نظام البكالوريا المصرية يُتيح للطلاب العديد من الفرص لتحسين درجاتهم في المواد الدراسية، حيث سيكون لديهم فرصة لالتحاق بالامتحانات في عام دراسي واحد مرتين؛ المرة الأولى ستكون في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي، والمرة الثانية في شهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي.

وفى ختام اللقاء أعرب مدير المديرية عن شكره لجميع الحضور على مشاركتهم الفعالة، مؤكدًا أن جلسات المناقشة واللقاءات التوعوية يعد خطوة هامة في عملية تحسين وتطوير التعليم، وأن هذه المناقشات ستأخذ بعين الاعتبار لدعم وتطوير النظام التعليمي في المرحلة المقبلة.

