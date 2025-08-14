معلومات مهمة عن برنامج الإدارة الفندقية بـ سياحة حلوان

كشفت جامعة حلوان عن تفاصيل برنامج الإدارة الفندقية بكلية السياحة والفنادق، والذي يقدم للطلاب الفرصة الذهبية لتكون ضمن نخبة العاملين في مجال الفندقة والضيافة، سواء في مصر أو على الساحة العالمية.

يرتكز البرنامج على تأهيل الطلاب تأهيلًا أكاديميًا ومهنيًا متكاملًا، يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي في بيئة تعليمية تواكب أحدث التطورات في صناعة الضيافة. يتخرج الطالب وهو ملم بكافة المهارات والمعارف المتعلقة بإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، بدءًا من قطاع الأغذية والمشروبات، مرورًا بإدارة الغرف والتسويق الفندقي، وصولًا إلى الجودة والموارد البشرية والمحاسبة المتخصصة في الاقتصاد الفندقي.

يعتمد البرنامج على منظومة تعليمية متقدمة، تُدرس بالكامل باللغة الإنجليزية، ويقوم على تنفيذها نخبة من الأساتذة المتخصصين علميًا ولغويًا، كما يتم تخصيص رائد علمي لكل طالب لمتابعة تطوره الأكاديمي. ويُراعى في تنظيم العملية التعليمية ألا يزيد عدد الطلاب في المحاضرات عن 70 طالبًا لضمان التفاعل الأمثل وجودة الشرح.

ولنيل درجة البكالوريوس، يدرس الطالب على مدار أربع سنوات مقسمة إلى 8 فصول دراسية بنظام شامل يدمج بين المحاضرات الأكاديمية والتدريب العملي. وتشترط الكلية للالتحاق بالبرنامج حصول الطالب على الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقًا لتنسيق القبول، بالإضافة إلى الحصول على 70% كحد أدنى في مادة اللغة الأجنبية الأولى، واجتياز المقابلة الشخصية التي تُعقد داخل الكلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.