تفاصيل دعوى قضائية تطالب بتشديد الرقابة وحظر بيع حبة الغلة

طالبت دعوى قضائية حظر استيراد وتداول هذه مادة الفوسفيد المعروفة بصحبة الغلة، وذلك لخطورتها وانتشار المنتحرين بها مع إلزام الحكومة بإصدار لوائح وقوانين تمنع بيعها إلا بترخيص علمي صارم ولأغراض بحثية أو زراعية تحت إشراف الدولة، مع تشديد الرقابة.

دعوى قضائية بوقف تداول واستيراد مادة فوسفيد الألومنيوم

وأقام المحامي حسين المطعني دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير الصحة والسكان، ووزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزير التجارة والصناعة، طالب فيها بوقف تداول واستيراد مادة فوسفيد الألومنيوم المعروفة باسم حبة الغلة وسحبها نهائيًا من الأسواق والمخازن، نظرًا لخطورتها البالغة على حياة الإنسان.

وجاء في الدعوى أن الجهات الإدارية امتنعت عن إصدار قرارات وتشريعات تحظر تداول حبة الغلة، رغم استخدامها الواسع في حوادث الانتحار، ما يمثل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة.

وطالب المدعي بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن حظر استيراد وتداول هذه المادة، وإلزام الحكومة بإصدار لوائح وقوانين تمنع بيعها إلا بترخيص علمي صارم ولأغراض بحثية أو زراعية تحت إشراف الدولة، مع تشديد الرقابة على جميع المواد المصنفة كسُموم زراعية.

