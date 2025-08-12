الهيئة الوطنية للانتخابات تشيد بدور مؤسسات الدولة في إنجاح انتخابات مجلس الشيوخ

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إن اليوم يمثل لحظة وطنية بالغة الأهمية، بإعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، والتي تمت وسط أجواء من الانضباط والشفافية، وفي مناخ آمن مكَّن المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري بكل حرية ومسؤولية.

وأضاف في كلمته بالمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتيحة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تزداد أهمية هذا الإنجاز إذا وضعناه في سياقه الإقليمي، إذ جرت هذه العملية الديمقراطية في منطقة تفتقر في كثير من أجزائها إلى الاستقرار والأمن، وهو ما يعزز من رصيد الدولة، ويؤكد قدرتها على ترسيخ مؤسساتها الوطنية، ويُثبت احترامها لحقوق مواطنيها والتزامها بمسارها الدستوري أمام نفسها وأمام شعبها، بل وأمام العالم أيضًا.

وقال، إن ما نشهده اليوم ليس مجرد ختامٍ لعمليةٍ انتخابية، بل هو تتويج لمسيرة عمل وطني جاد، شاركت فيه مؤسسات الدولة، واحتضنه وجسده هذا الشعب العظيم، إيمانًا بأهمية ترسيخ دعائم الديمقراطية، وتعزيزًا لمسار المشاركة السياسية، وترجمة حقيقية لإرادة الناخبين.

وبهذه المناسبة، يطيب لي، بصفتي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن أتوجه بخالص التقدير والعرفان لكل من أسهم في إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري الكبير.

وتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة المصرية – وزارة الدفاع، على ما قدمته من دعم لوجستي وأمني رفيع المستوى، كما نثمّن الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة الداخلية بمسؤولياتها في تأمين اللجان والمقار الانتخابية بكل كفاءة واقتدار، وأيضًا وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لما قدموه من جهد وعمل يليق بمصر والمصريين.

وقال: لا يفوتنا أن نُعرب عن التقدير العميق لوزارة الصحة والسكان، لما وفرته من جاهزية طبية ودعم ميداني يليق بحجم الحدث، ضامنًا أقصى درجات الأمان الصحي للمواطنين.

كما وجه الشكر إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لما قامت به من دعم تقني متكامل، وتوفير بنية رقمية متقدمة، ساعدت على دقة الأداء وسرعة الإنجاز.

وإلى جانب هذه الجهات، نتوجه بخالص الشكر والتحية إلى وزارة النقل ، وزارة التربية والتعليم ، وزارة الشباب والرياضة، على ما أظهروه من التزام وتفانٍ وإخلاص، ليخرج هذا الاستحقاق بالصورة التي تليق بمكانة مصر، وطموحات شعبها، وحجم ثقته في مؤسساتها الدستورية.

أما وسائل الإعلام الوطني، فقد أدت دورها بمهنية ومسؤولية، ناقلة وقائع العملية الانتخابية بكل شفافية، ساهمت في توعية الرأي العام، ورافقت المواطن في كل خطوة من هذا الاستحقاق.

كما لا نغفل الإشادة بالمنظمات المحلية والدولية التي تابعت مجريات الانتخابات، وسجّلت ملاحظاتها القيّمة، والتي نرحب بها دومًا في إطار سعينا الدائم نحو تطوير الأداء، وتعزيز معايير النزاهة والحياد.

وأكد إن ما تحقق اليوم هو نتاج عمل مؤسسي منظم، وخبرة تراكمية اكتسبتها الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة الاستحقاقات الدستورية، وفق أعلى درجات الشفافية، والحيادية، والانضباط القانوني، ومواكبة التطور التقني، حتى أصبحت الهيئة نموذجًا يُحتذى به في التنظيم المحكم، والإدارة الرشيدة، وحسن الإشراف.

