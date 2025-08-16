هيئة الكتاب تثمن مسيرة "صنع الله إبراهيم" وترثيه في عدد خاص من مجلة إبداع

نعى مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في اجتماعه الأخير، الأديب الكبير صنع الله إبراهيم، الذي رحل عن عالمنا خلال الأيام الماضية، متوجها بخالص التعازي إلى أسرته ومحبيه، ومثمّنًا مسيرته الإبداعية الثرية وما قدمه من عطاء أدبي بارز على الساحة الثقافية.

مجلة إبداع

وأكدت الهيئة أن عدد مجلة إبداع الصادر في يونيو الماضي، والمهداه صفحاته للأديب الراحل، متوفر في منافذ بيع الهيئة بالقاهرة وجميع المحافظات، في إطار حرصها على إتاحة منجزه الأدبي وتخليد أثره في الذاكرة الثقافية المصرية والعربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.