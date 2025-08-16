السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ألبومات صور

الإحصاء: تراجع عدد المواليد في مصر آخر 5 سنوات

المواليد
المواليد

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض معدل المواليد من (19.4) لكل ألف من السكان عام 2023 إلى (18.5) في الألف عام 2024، حيث سجلت محافظــات (أسيوط /سوهاج/ قنا/ المنيا/بني سويف) أعلى معدلات للمواليد بواقع  (23.8 / 23.7 / 22.3 /21.9 / 20.7)  لكل ألف من السكان على الترتيب، فيما سجلت محافظــات (بورسعيد ودمياط والدقهلية والغربية والإسكندرية) أقــل المعــدلات (11.8 /14.3 /  15.0 / 15.0/ 15.4) لكل ألف من السكان على الترتيب. 

ويلاحظ تراجع عدد المواليد خلال آخر 5 سنوات وهو ما يعكس الجهود الملموسة في مواجهة  الزيادة السكانية، وهو ما أظهرته أيضًا بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية حيث انخفض معـدل الإنـجاب من (3.5) طفل لكل سيدة عـام 2014 إلى (2.85) طفل لكل سيدة عام 2021 ووفقًا لبيانات المواليد المسجلة بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان فقد استمر الانخفاض في معدل الإنجاب، حيث بلغ (2.76) طفل لكل سيدة عام 2022 ثم (2.54) طفل لكل سيدة عام 2023.وأخيرًا (2.41) خلال عام 2024. 

وبالرغم من تراجع عدد المواليد والزيادة السكانية إلا أنها لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا في شتى المجالات اقتصاديًا، واجتماعيًا، وبيئيًا وتستنزف معها موارد الدولة وتشكل عائقًا أمام جهود الدولة المستمرة لرفع مستوى المعيشة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة. 

ارتفاع عدد سكــان مصـــر بالداخــل إلى 108 ملايين نسمة 

كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع عدد سكــان جمهوريـة مصـــر العربيـة بالداخــل إلى (108 ملايين نسمة) اليــوم السبت الموافق 16 /8 /2025. 

وكان عدد السكان قد بلغ (107 ملايين نسمة) يــوم السبت الموافق 2 /11 /2024 وفقًا لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.  

 

الفرق بين عدد المواليـــد والوفيــــات

 ومع بلوغ عدد السكان (108 ملايين نسمة) يكون قد تحققت زيادة سكانية (الفرق بين عدد المواليـــد والوفيــــات)، قدرهــــا مليــــون نسمة خـــــلال 287 يومــــًا  (9 أشهـــر و17 يوما).

ويلاحظ تزايد الفترة الزمنية للوصول إلى 108 ملايين نسمة لتصبح 287 يومًا مقابل 268 يومًا خلال المليون السابق و(250) يومًا خلال فترة تحقق المليون الأسبق نظرًا لتراجع متوسط أعداد المواليد اليومية إلى (5165) مولودا مقابل (5385) مولودا خلال فترة الوصول إلى 107 ملايين نسمة و(5599) مولودا للوصول إلى 106 ملايين نسمة.

 

عدد المواليد 

وبلــغ عدد المواليد (1.482) مليـون خـــلال الفترة من (2 /11 /2024 إلى 16 /8 /2025) بمتوســط (5165  مولودا) يوميًا و(215 مولودا) كل ساعة و(3.6 مولود) في الدقيقة بما يعني متوسط مولود كل 16.7 ثانية تقريبًا.

مدة بلوغ 108 ملايين نسمة بالأيام 287 يوما

متوسط أعداد المواليد اليومية 5165

متوسط أعداد المواليد في الساعة 215

متوسط أعداد المواليد في الدقيقة 3.6 

مولود كل 16.7 ثانية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المركزي للتعبئة العامة والإحصاء جمهورية مصر العربية قاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات الاحصاء فى مصر

مواد متعلقة

رسميا، ارتفاع عدد سكان مصر إلى 108 ملايين نسمة في الداخل

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الجمعة

أسعار القصدير اليوم الجمعة

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

استقرار سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق المحلية

الأكثر قراءة

هل تسري القوانين بأثر رجعي؟، حقيقة بطلان تعديلات قانون الإيجار القديم دستوريا

قرار رئاسي حاسم للبنك المركزي خلال ساعات

أول تحرك من اتحاد الكرة بعد طلب الأهلي استقدام حكام أجانب لمباراة بيراميدز

صاحب واقعة السرقة بالأميرية: شغلي مش مكفيني بسبب المخدرات

البلدي يتهاوى، انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 16 أغسطس 2025

آخر تطورات أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت في البنك المركزي

الوضع بدأ يتغير، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت في مصر

بوادر الانشقاق تضرب الاحتلال، استطلاع رأي يظهر تراجع شعبية نتنياهو ووزير دفاعه

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، أيوب عليه السلام، أشد الناس بلاء

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم أكل الفطير في المنام وعلاقته بشفاء المريض

المزيد
الجريدة الرسمية
ads