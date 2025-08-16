رسميا، ارتفاع عدد سكان مصر إلى 108 ملايين نسمة في الداخل

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع عدد سكــان جمهوريـة مصـــر العربيـة بالداخــل إلى (108 ملايين نسمة) اليــوم السبت الموافق 16 /8 /2025.

وكان عدد السكان قد بلغ (107 ملايين نسمة) يــوم السبت الموافق 2 /11 /2024 وفقًا لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

الفرق بين عدد المواليـــد والوفيــــات

ومع بلوغ عدد السكان (108 ملايين نسمة) يكون قد تحققت زيادة سكانية (الفرق بين عدد المواليـــد والوفيــــات)، قدرهــــا مليــــون نسمة خـــــلال 287 يومــــًا (9 أشهـــر و17 يوما).

ويلاحظ تزايد الفترة الزمنية للوصول إلى 108 ملايين نسمة لتصبح 287 يومًا مقابل 268 يومًا خلال المليون السابق و(250) يومًا خلال فترة تحقق المليون الأسبق نظرًا لتراجع متوسط أعداد المواليد اليومية إلى (5165) مولودا مقابل (5385) مولودا خلال فترة الوصول إلى 107 ملايين نسمة و(5599) مولودا للوصول إلى 106 ملايين نسمة.

عدد المواليد

وبلــغ عدد المواليد ( 1.482) مليـون خـــلال الفترة من (2 /11 /2024إلى 16 /8 /2025) بمتوســط (5165 مولودا) يوميًا و(215 مولودا) كل ساعة و(3.6 مولود) في الدقيقة بما يعني متوسط مولود كل 16.7 ثانية تقريبًا.

مدة بلوغ 108 ملايين نسمة بالأيام 287 يوما

متوسط أعداد المواليد اليومية 5165

متوسط أعداد المواليد في الساعة 215

متوسط أعداد المواليد في الدقيقة 3.6

مولود كل 16.7 ثانية

مركز معلومات وزارة الصحة والسكان

ووفقًا للبيانات الأولية للمواليد والوفيات لعام 2024 والمسجلة بقاعدة البيانات بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان فقد انخفض معدل المواليد من (19.4 ) لكل ألف من السكان عام 2023 إلى ( 18.5 ) في الألف عام 2024، حيث سجلت محافظــات (أسيوط /سوهاج/ قنا/ المنيا/بني سويف) أعلى معدلات للمواليد بواقع (23.8 / 23.7 / 22.3 /21.9 / 20.7) لكل ألف من السكان على الترتيب، فيما سجلت محافظــات ( بورسعيد ودمياط والدقهلية والغربية والإسكندرية) أقــل المعــدلات (11.8 /14.3 / 15.0 / 15.0/ 15.4) لكل ألف من السكان على الترتيب.

ويلاحظ تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات وهو ما يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية، وهو ما أظهرته أيضًا بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية حيث انخفض معـدل الإنـجاب من ( 3.5 ) طفل لكل سيدة عـام 2014 إلى ( 2.85 ) طفل لكل سيدة عام 2021 ووفقًا لبيانات المواليد المسجلة بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان فقد استمر الانخفاض في معدل الإنجاب، حيث بلغ ( 2.76) طفل لكل سيدة عام 2022 ثم (2.54) طفل لكل سيدة عام 2023.وأخيرًا (2.41 ) خلال عام 2024.

وبالرغم من تراجع أعداد المواليد والزيادة السكانية إلا أنها لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا في شتى المجالات اقتصاديًا، واجتماعيًا، وبيئيًا وتستنزف معها موارد الدولة وتشكل عائقًا أمام جهود الدولة المستمرة لرفع مستوى المعيشة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة.

