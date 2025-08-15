الجمعة 15 أغسطس 2025
اقتصاد

استقرار سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق المحلية

سعر الأرز، فيتو
سعر الأرز، فيتو

 شهدت  أسعار الأرز، اليوم الجمعة، استقرارا ملحوظًا في الأسواق المحلية، وذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة متمثلة فى وزارة التموين، عن مبادرة لخفض الأسعار بنسبة 20%، بهدف ضبط السوق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

ويعد الأرز من السلع التى تم طرحها فى مبادرة  تخفيض الأسعار، ويُعد الأرز من السلع الأساسية التي لا غنى عنها في البيوت المصرية والعربية، حيث يشكل عنصرًا رئيسيًا في النظام الغذائي اليومي للمواطن. 

 

وتستعرض فيتو من خلال السطور التالية سعر الأرز بالسوق المحلي

سعر كيلو الأرز اليوم  في المبادرة. 

كيلو الأرز: 28.5 جنيه بدلًا من 30 جنيهًا.

الأرز الأبيض البلدي.. عريض الحبة (كسر 3%)

 وشهدت  أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 3%"، استقرارًا، حيث سجل سعر الطن نحو 25000 جنيه للطن.

الأرز الأبيض البلدي.. رفيع الحبة (كسر 5%)

واستقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي "رفيع الحبة كسر 5%"، لتبلغ 21،000 جنيه للطن.

أسعار الأرز الشعير عريض الحبة

وسجلت أسعار الأرز الشعير "عريض الحبة" ثباتًا واضحًا في الأسواق المحلية، ليسجل سعر الطن نحو:16،000 جنيه للطن.

أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة

وشهدت أسعار الأرز الشعير "رفيع الحبة" أيضًا استقرارًا ليسجل 14،000 جنيه للطن. 

استقرار سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق المحلية

