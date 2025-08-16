السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة سيدتين أجنبيتين للمحاكمة بتهمة إدارة شقة للأعمال المنافية بالقاهرة الجديدة

حبس متهمة
حبس متهمة

 أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة سيدتين تحملان جنسية أجنبية متهمتين بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال راغبي المتعة الحرام مقابل مادي بدون تمييز فى التجمع الأول، لمحكمة الجنح.


وقالت المتهمتان: إنهما تمارسان نشاط الدعارة في بلادهما، وأتيا إلى القاهرة سياحة بعد تعرفهما على شخص يعمل معهما قوادا أجر لهما شقة بالتجمع الأول وبدأ معهن في استقطاب الزبائن.

وأضافت المتهمتان بأنهما تتقاضيان في الساعة الواحدة 100 دولار، مشيرتين إلى أن هذه ليست المرة الأولى لهما، وتعلمان أن نشاطهما محرم في مصر وممنوع قانونا.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام سيدتين "تحملان جنسية دول أجنبية" بإدارة مسكن إحداهما الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة للأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي دون تمييز.

 

إدارة شقة  للدعارة التجمع الأول

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبصحبتهما (أحد الأشخاص) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة القاهرة الجديدة ممارسة الاعمال المنافية للاداب محكمة الجنح الإدارة العامة لحماية الآداب الشرطة المتخصصة

مواد متعلقة

إخطار سفارتي دولتين أوروبيتين لندب محامين لسيدتين أجنبيتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب

الأكثر قراءة

هل تسري القوانين بأثر رجعي؟، حقيقة بطلان تعديلات قانون الإيجار القديم دستوريا

قرار رئاسي حاسم للبنك المركزي خلال ساعات

أول تحرك من اتحاد الكرة بعد طلب الأهلي استقدام حكام أجانب لمباراة بيراميدز

صاحب واقعة السرقة بالأميرية: شغلي مش مكفيني بسبب المخدرات

البلدي يتهاوى، انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 16 أغسطس 2025

آخر تطورات أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت في البنك المركزي

الوضع بدأ يتغير، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت في مصر

بوادر الانشقاق تضرب الاحتلال، استطلاع رأي يظهر تراجع شعبية نتنياهو ووزير دفاعه

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، أيوب عليه السلام، أشد الناس بلاء

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم أكل الفطير في المنام وعلاقته بشفاء المريض

المزيد
الجريدة الرسمية
ads