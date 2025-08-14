الخميس 14 أغسطس 2025
حوادث

حبس سيدتين أجنبيتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس سيدتين تحملان جنسية أجنبية متهمتين بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال راغبي المتعة الحرام مقابل مادي بدون تمييز فى التجمع الأول 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.  


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدتين "تحملان جنسية دول أجنبية") بإدارة مسكن إحداهما الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة للأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي دون تمييز.

إدارة شقة  للدعارة التجمع الأول

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبصحبتهما (أحد الأشخاص) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

