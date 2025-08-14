الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

100 دولار في الساعة، اعترافات سيدتين أجنبيتين أمام النيابة تديران شقة للأعمال المنافية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أدلت سيدتان تحملان جنسية أجنبية متهمتين بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال راغبي المتعة الحرام مقابل مادي بدون تمييز فى التجمع الأول، باعترافات تفصيلية أمام نيابة القاهرة الجديدة.

وقالتا المتهمتان: إنهما يمارسان نشاط الدعارة في بلادهما، وأتيا إلى القاهرة سياحة بعد تعرفهما على شخص يعمل معهما قوادا أجر لهما شقة بالتجمع الأول وبدأ معهن في استقطاب الزبائن 

وأضافت المتهمتان بأنهما تتقاضيان في الساعة الواحدة 100 دولار، مشيرتين إلى أن هذه ليست المرة الأولى لهما، ويعلمان أن نشاطهما محرم في مصر وممنوع قانونا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام سيدتين "تحملان جنسية دول أجنبية" بإدارة مسكن إحداهما الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة للأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي دون تمييز.


إدارة شقة  للدعارة التجمع الأول

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبصحبتهما (أحد الأشخاص) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة القاهرة الجديدة الاعمال المنافية للاداب الإدارة العامة لحماية الآداب قطاع الشرطة المتخصصة قسم شرطة التجمع الأول

مواد متعلقة

حبس سيدتين أجنبيتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في التجمع

ضبط نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

تفاصيل مطاردة شباب لفتيات على طريق الواحات انتهت بحادث مروع

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

أخبار مصر: جرائم تهز مصر "دهس وقتل أم لابنها ومحاولة خطف دكتورة وابنتها"، كمين إسرائيلي لـ محمد صلاح، حقيقة تأجيل الدراسة

نائبة تسأل الحكومة: لماذا لا تتراجع الأسعار بعد انخفاض الدولار؟

غطرسة وعنجهية فارغة، علاء مبارك يهاجم نتنياهو بعد تصريحاته بشأن إسرائيل الكبرى

لهذا السبب، تجديد حبس "مونلي" صديق البلوجر سوزي الأردنية

ضبط 20 شخصًا لاستغلالهم الأطفال في أعمال تسول بالعجوزة والدقي

خدمات

المزيد

3910 جنيهات لهذا العيار، سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس

بعد التراجع الأخير، تعرف على سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات الخميس

سعر الذهب اليوم، عيار 21 يسجل مستوى جديدا بنهاية التعاملات

غدا، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads