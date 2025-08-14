100 دولار في الساعة، اعترافات سيدتين أجنبيتين أمام النيابة تديران شقة للأعمال المنافية

أدلت سيدتان تحملان جنسية أجنبية متهمتين بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال راغبي المتعة الحرام مقابل مادي بدون تمييز فى التجمع الأول، باعترافات تفصيلية أمام نيابة القاهرة الجديدة.

وقالتا المتهمتان: إنهما يمارسان نشاط الدعارة في بلادهما، وأتيا إلى القاهرة سياحة بعد تعرفهما على شخص يعمل معهما قوادا أجر لهما شقة بالتجمع الأول وبدأ معهن في استقطاب الزبائن

وأضافت المتهمتان بأنهما تتقاضيان في الساعة الواحدة 100 دولار، مشيرتين إلى أن هذه ليست المرة الأولى لهما، ويعلمان أن نشاطهما محرم في مصر وممنوع قانونا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام سيدتين "تحملان جنسية دول أجنبية" بإدارة مسكن إحداهما الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة للأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي دون تمييز.



إدارة شقة للدعارة التجمع الأول

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبصحبتهما (أحد الأشخاص) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

