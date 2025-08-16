قصر الأمير طاز يستضيف لقاءً ثقافيًا حول "منظومة القيم والأخلاق بين الماضي والحاضر"

يستضيف قصر الأمير طاز بحي الخليفة، مساء الأحد الموافق 17 أغسطس، لقاءً ثقافيًا جديدًا بعنوان "منظومة القيم والأخلاق بين الماضي والحاضر".

وينظم اللقاء قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية، والمجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، والاتحاد العام لشباب عمال مصر بوزارة الشباب والرياضة.

يبدأ اللقاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ويشارك فيه نخبة من المتخصصين، من بينهم مها مروان مقرر المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، والدكتورة مها ندا أستاذ المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، والدكتورة راندا شاهين وكيل أول وزارة التربية والتعليم وزميل كلية الدفاع بأكاديمية ناصر العسكرية، وعبّد العزيز سمير رئيس الاتحاد العام لشباب عمال مصر، وشاعر المحروسة أشرف البنا عضو اتحاد كتاب مصر.

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي تحت رعاية المعماري حمدي السطوحي، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور مسعد عويس، رئيس لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية، والقس أرميا مكرم، مقررها المساعد. تتولى تنسيق اللقاء الأستاذة إيمان المنير، عضوة اللجنة، وتديره الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد، المنسق التنفيذي للجنة.

