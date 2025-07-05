5 شركات تتصدر قائمة الأسهم المتداولة بدون الصفقات.. 90.7 % صافي تعاملات المصريين خلال أسبوع.. وهذا تأثير توقعات خفض الفائدة الأمريكية على البورصة المصرية

البورصة المصرية، استطاعت البورصة المصرية بختام تعاملات الأسبوع المنتهى أن تحصد المكاسب خلال حركة التداولات، وترصد “فيتو” خلال السطور التالية أبرز وأهم الأحداث التى حدثت خلال جلسات البيع والشراء، حيث ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات الأربعاء 2 يوليو 2025، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.338 تريليون جنيه.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 32820 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 40781 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 14740 نقطة.

توقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة.. وخبير يرصد التأثير على البورصة المصرية

شهدت البورصة المصرية، ممثلةً بمؤشر EGX30، ارتفاعًا ملحوظًا قدره 0.6٪، مدعومًا بتحسن معنويات المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي، وسط قوى دفع متعددة ومؤثرة خلال عملية البيع والشراء.

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عوامل خارجية عززت التهدئة في الأوضاع الإقليمية

ومن جانبه قال الدكتور نبيل فرج خبيرأسواق المال: وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل من العوامل الخارجية، التي عززت التهدئة في الأوضاع الإقليمية، والتى أعادت الثقة في أسواق الخليج وأعادت ايضا تدفّق السيولة تجاه الأسواق الناشئة، بما فيها مصر.

وتابع فرج: تأتي هذه الصورة الإيجابية بالتزامن مع توقعات متزايدة بخفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على أداء مؤشرات البورصة المصرية مشيرا الى انه وعلى مستوى الأرقام، اختتم المؤشر عند 32,244.4 نقطة، مسجلًا ارتفاعًا بنحو 118.2 نقطة، أي 0.37% مقارنةَ بالجلسة السابقة.

وأضاف فرج: شهدت مؤشرات السوق الأخرى أداءً إيجابيًا، حيث ارتفع EGX100 بنسبة 1.01% إلى 12,934.4 نقطة، في حين سجل EGX70E نسبة صعود قدرها 1.19% ليصل إلى 9,501.6 نقطة، وعلى مستوى قطاعات النشاط، تصدّر قطاع العقارات والفنادق نسبة التداول بحجم وصل إلى 437.6 مليون جنيه، تلاه قطاع الخدمات المالية والمدفوعات الإلكترونية بحجم تداول 305.4 مليون جنيه، كما لامست التداولات في القطاع الصناعي والخدمي مستويات جيدة، فيما ظل قطاع البنوك متحركًا لكن بحجم تداول أقل نسبيًا.

شركات تتصدر قائمة الأسهم المتداولة "بدون الصفقات" نهاية الأسبوع

تصدرت 5 شركات قائمة أسهم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة من حيث قيم التداول - بدون الصفقات بنهاية الأسبوع.. وجاءت كالتالي:

-هيبكو للاستثمارات التجارية بقيمة تداول بلغت 4 ملايين جنيه.

-إنترناشيونال بيزنس كورويوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية بقيمة تداول بلغت 4 ملايين جنيه.

-فتنس برايم للأندية الصحية بقيمة تداول بلغت 3.4 مليون جنيه.

-بريميم هيلثكير جروب بقيمة تداول بلغت 3.3 مليون جنيه.

-المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بقيمة تداول بلغت 933 ألف جنيه.

بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين حسب قيم التداول بنهاية تعاملات الأسبوع

تصدرت 5 بنوك ترتيب المتعاملين الرئيسيين / غير الرئيسيين حسب قيم التداول بنهاية تعاملات الأسبوع، وجاءت التفاصيل كالتالي:

البنك الأهلي المصري بقيمة تداول بلغت 86 مليار جنيه.

سيتي بنك بقيمة تداول بلغت 17.6 مليار جنيه.

أبو ظبي الأول مصر بقيمة تداول بلغت 16.6 مليار جنيه.

بنك مصر بقيمة تداول بلغت 15.6 مليار جنيه.

البنك العربي المحدود بقيمة تداول بلغت 8.9 مليار جنيه.

90.7 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة نهاية الأسبوع نسبة 90.7 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.4 % والعرب على 5.9 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 134.6 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 202.7 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 88.2 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.8 %و سجل العرب 6 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 6.686,2 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 3.505,2 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

قطاعات تتصدر قائمة الأسهم الرئيسية المقيدة بالبورصة من حيث قيم التداول

تصدرت 6 قطاعات قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) بنهاية الأسبوع، وجاءت كالتالي:

خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 1.04 مليار جنيه.

عقارات بقيمة تداول بلغت 783 مليون جنيه.

مقاولات وإنشاءات هندسية بقيمة تداول بلغت 679 مليون جنيه.

اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 508 ملايين جنيه.

مواد البناء بقيمة تداول بلغت 428 مليون جنيه.

أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 281 مليون جنيه.

كواليس تعاملات ختام جلسات الاسبوع فى البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات الأربعاء 2 يوليو 2025، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.338 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 32820 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 40781 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 14740 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 10006 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 13498 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3422 نقطة.

ماذا حدث فى تعاملات منتصف الأسبوع ؟

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.326 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 32707 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 40578 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 14690 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 9882 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 13348 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3401 نقطة.

تفاصيل تعاملات جلسة الإثنين

وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين الماضي، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.345 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 32857 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 40845 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 14756 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 9967 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 13477 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 3436 نقطة.

بالارقام.. تفاصيل تعاملات بداية الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأحد الماضي، “أولى جلسات الأسبوع”، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.356 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 33206 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 41299 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 14914 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 9911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13457 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3457 نقطة.

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