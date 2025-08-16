السبت 16 أغسطس 2025
النيابة تستدعي شهود واقعة سقوط شاب من الطابق الـ 17 بمدينة نصر

صرحت نيابة مدينة نصر، بدفن جثة شاب لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق الـ 17 بأحد العقارات السكنية في منطقة مدينة نصر، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان لكشف ملابسات الحادث. 

سقوط شاب من الطابق ال 17 بمدينة نصر

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط شخص من ارتفاع عالي بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص مصاب بكدمات وكسور متفرقة بجسده ونزيف داخلي وخارجي، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستدعت النيابة العامة شهود العيان لسماع أقوالهم للوقوف على ملابسات الواقعة وتشميع الشقة محل الحادث لحين الانتهاء من التحقيقات.

وكشفت التحريات الأولية أن المتوفى سقط من الطابق الـ17 بأحد عقارات منطقة مدينة نصر وجارى التحري عن وجود شبهة جنائية في الواقعة أو عدمه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

