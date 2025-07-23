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حوادث

النيابة تطلب تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات مصرع عامل سقط من أعلى عقار بمدينة نصر

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بالتصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق الخامس بمنطقة أطلس فى مدينة نصر عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لكشف ملابساتها.


سقوط شاب من علو بمدينة نصر

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط شخص من علٍ بمنطقة مساكن أطلس بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص مصاب بكدمات وكسور متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وكشفت التحريات الأولية أن المتوفي سقط من شقة شقة بالطابق الخامس بأحد عقارات مساكن أطلس، وجارى التحري عن وجود شبهة جنائية في الواقعة أو عدمه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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