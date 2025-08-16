الحبس عامين لسائق ميكروباص دهس عاملا في المطرية

قضت محكمة جنح المطرية بالحبس عامين لسائق بتهمة دهس عامل والتسبب في وفاته بمنطقة المطرية.

البداية كانت عندما تلقي قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات يفيد باستقبالها جثة أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم بها كسور وكدمات متفرقة بالجسم إثر إدعاء وقوع حادث تصادم.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور عامل الطريق بدائرة قسم شرطة المطرية اصطدمت به سيارة ميكروباص مجهولة ما أسفر عن مصرعه ولاذ قائدها بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته السيارة المتسببة في الواقعة، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه خشية المساءلة القانونية.

