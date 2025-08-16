حادث مروع يقلب الأدوار، كل ما تريد معرفته عن فيلم "ماما وبابا"

تشهد أحداث فيلم “ماما وبابا” تغيرا كاملا في مجرى الأدوار، حيث يشهد أبطال العمل حادثا مروعا وبعدها تنقلب الأدوار، حيث تقوم ياسمين رئيس بجميع مهام الرجل في العمل، بينما يقوم محمد عبد الرحمن الشهير بتوتا بمهام النساء في العمل.

وطرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي الأول لفيلم "ماما وبابا" الذي يقوم ببطولته النجم الكوميدي محمد عبد الرحمن والفنانة ياسمين رئيس، الذي يجمع بينهما العديد من المواقف الكوميدية، وذلك استعدادا لعرضه بالسينمات ٢٧ أغسطس بمصر، و١١ سبتمبر بجميع سينمات الوطن العربي.

بوستر فيلم بابا وماما

فيلم "ماما وبابا" من بطولة محمد عبد الرحمن وياسمين رئيس، ومن تأليف محمد صادق وإنتاج محمد رشيدي “رشيدي فيلم” وياسر صلاح وإخراج أحمد القيعي.

يحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي في العديد من المواقف والأحداث الكوميدية بين أبطال العمل.

