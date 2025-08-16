الزمالك يواجه المقاولون العرب بمعنويات مرتفعة وغيابات مؤثرة في صفوف الأبيض

يستعد نادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، وسط حالة من التفاؤل والثقة بعد الانتصار المهم الذي حققه الفريق الأبيض في الجولة الافتتاحية على حساب سيراميكا كليوباترا بثنائية نظيفة. هذا الفوز أعطى الفريق دفعة معنوية كبيرة، ومؤشرًا واضحًا على عودته القوية هذا الموسم، خاصة مع الأداء المنظم والانضباط التكتيكي الذي أظهره اللاعبون تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

غيابات مؤثرة في صفوف الأبيض

رغم البداية الإيجابية، إلا أن الزمالك سيخوض المباراة وسط غيابات مؤثرة، على رأسها غياب الوافد الجديد أحمد ربيع بسبب إصابة في العضلة الضامة، وهي الإصابة التي حرمته أيضًا من الظهور في المباراة الأولى. كما يتواصل غياب الظهير الأيسر أحمد فتوح، لأسباب تأديبية، بعد أن اقتصر ظهوره في التدريبات الماضية على الجوانب الفردية فقط، بعيدًا عن المجموعة وسيف الجزيزي وأحمد حمدي وشيكو بانزا.

التشكيل المتوقع للزمالك

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر، محمود بنتايج، محمود الونش، حسام عبد المجيد

خط الوسط: محمد شحاتة، أدم كايد عبدالله السعيد، ناصر ماهر، عبدالحميد معالي

خط الهجوم: ناصر منسي

المقاولون يسعى للتعويض وتحقيق المفاجأة

في المقابل، يدخل المقاولون العرب المباراة بهدف تصحيح المسار بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام زد بهدفين دون رد.

المدرب محمد مكي حاول استغلال الأيام القليلة الماضية لدراسة الزمالك وتحليل أدائه في مباراة سيراميكا، من أجل وضع خطة مناسبة لمواجهة الفارس الأبيض ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية.

كما قام مسئولو النادي بتحفيز اللاعبين عبر مكافآت مالية وفقًا للائحة الفريق، في محاولة لرفع المعنويات، والتأكيد على أهمية هذه المباراة في مشوار الفريق بالدوري.

التشكيل المتوقع للمقاولون العرب

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: محمد حامد، محمود جودة، إبراهيم القاضي، جوزيف أوشايا

الوسط: محمد عنتر، أحمد مجدي كهربا، محمود دعبسة، مصطفى جمال، عبد الرحمن أكمل

الهجوم: تشارلز باساى

صراع متكافئ وتكتيكي

المباراة تبدو من الخارج محسومة لصالح الزمالك، لكن المقاولون العرب دائمًا ما يُعد خصمًا صعبًا، خاصة في المباريات الكبرى، الصراع سيكون تكتيكيًا بامتياز بين فيريرا الطامح في تأكيد التفوق، ومكي الباحث عن أولى مفاجآته، ويترقب جمهور الفريقين مواجهة تحمل الكثير من الإثارة والندية.

