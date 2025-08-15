الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

تعرف على اختصاصات رئيس مجلس الشيوخ وفق لائحة

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

تبدأ جلسات مجلس الشيوخ، في الفصل التشريعي الثاني، في مطلع شهر أكتوبر المقبل، حيث تشهد الجلسة الافتتاحية انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.

 

اختصاصات رئيس مجلس الشيوخ

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اختصاصات رئيس المجلس، وفقا لما ورد في الفصل الأول.

 

رئيس الشيوخ يمثل المجلس ويتحدث باسمه

وتنص المادة 8 من لائحة مجلس الشيوخ على: رئيس المجلس هو الذى يمثله ويتكلم باسمه، وفقًا لإرادة المجلس، ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه، ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس.

وله أن يستعين فى ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة، أو بلجنة القيم، أو بإحدى اللجان الأخرى، أو بمن يختاره من الأعضاء.

 

التزام رئيس مجلس الشيوخ بأحكام الدستور والقانون واللائحة 

وتنص مادة 9 على: يراعى رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.
ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها، ويدير المناقشات، ويأذن في الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع. 

وله أن يوضح مسألة يراها غامضة أو يستوضحها، ويطرح كل ما يؤخذ الرأي عليه، وهو الذي يعلن ما ينتهى إليه رأي المجلس فى الموضوعات المعروضة عليه.

وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة في هذه الحالة أحد الوكيلين، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهى المناقشة التي اشترك فيها.

 

حق رئيس الشيوخ في دعوة لجان المجلس للانعقاد 

كما جاء في المادة 10 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، النص على: لرئيس المجلس دعوة أى من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع مهم أو عاجل، ويرأس جلسات اللجان التي يحضرها.

 وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس، عن طريق رئيس المجلس، أو طبقًا للنظام الذى يضعه فى هذا الشأن.

فيما نصت المادة 11 على: لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيب أحدهما فى رئاسة بعض جلسات المجلس.

وإذا غاب الرئيس، تولى رئاسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب، وفى حالة غيابهما معًا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنًّا.

وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة فى هذه اللائحة لرئيس المجلس في إدارة الجلسة.

 

ضوابط انتخاب رئيس مجلس الشيوخ

يشار إلى أنه نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط انتخاب رئيس المجلس، حيث تنص المادة 13 على: ينتخب المجلس من بين أعضائه فى بداية كل فصل تشريعي الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه أصغر اثنين سنًّا من الأعضاء.

 

أداء اليمين الدستورية في بداية جلسة الشيوخ

ويتلى فى هذه الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ بأداء اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان، ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوًا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء.

 

ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفق نصه دون تعديل أو إضافة.

 

وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

 

انتخاب رئيس مجلس الشيوخ والوكيلين

ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجوز أن يسمح رئيس الجلسة في المدة التي يحددها لكل مترشح، أن يعرّف بنفسه، إذا طلب ذلك.

ويجرى الانتخاب ولو لم يترشح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.

ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.
ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه.

وتنص المادة 14 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

كما تنص المادة 15 على: يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه.

فيما تنص المادة 16 من لائحة مجلس الشيوخ على: يباشر كلّ من الرئيس ومكتب المجلس اختصاصاته مدة الفصل التشريعى الذى انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالى، وذلك بمراعاة أحكام المادة (250) من الدستور.

وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي.

وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولى أكبر الوكيلين سنًّا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما، مهام الرئاسة بصفة مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيوخ مجلس الشيوخ رئيس مجلس الشيوخ الرئيس اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

مواد متعلقة

موعد التصويت في جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ

ضوابط انتخاب رئيس مجلس الشيوخ المقبل

تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ أكتوبر المقبل

8 أحزاب تفشل في اختبار المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025

الأكثر قراءة

الألم شديد ومش هتخرج من المستشفى، تصريح مقلق من محمود سعد بشأن الحالة الصحية لأنغام

أول ظهور للفنانة ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير بالساحل الشمالي (فيديو)

خطر يزحف من البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى في أسوان والأرصاد ترصد بالصور ما يحدث

حريق هائل في مصنع كيماويات بالشرقية (فيديو وصور)

أسعار المانجو اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025، ارتفاع السكري وقفزة في الكيت والكنت

كسرين بالقدم اليمنى، الإسماعيلي يعلن تفاصيل إصابة مروان حمدي ومدة غيابه

بعد تصريحات نتنياهو، فصائل فلسطينية تطالب مصر برعاية اجتماع طارئ لصياغة "إستراتيجية وطنية"

بعد صورته مع زوجته، تصرف مثير من كريم عبد العزيز بشأن علاقته بدينا الشربيني

خدمات

المزيد

موقع تقليل الاغتراب، خطوات التسجيل وضوابط التحويل بين الكليات

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

أحدث أسعار الألومنيوم في الأسواق اليوم الخميس

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

نشرة حوادث الأسبوع.. بدأت بسارة خليفة وياسمين اللي طلعت راجل.. وانتهت بمطاردة فتيات طريق الواحات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 15 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 15 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads