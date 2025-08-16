السبت 16 أغسطس 2025
فتح باب التسجيل الإلكتروني لبيانات الطلاب الراغبين في الالتحاق بجامعة القاهرة الأهلية

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لبيانات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي 2025 /2026، اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 16 أغسطس الجاري، من خلال موقعها الإلكتروني من هنا.

ويتيح التسجيل الإلكتروني في هذه المرحلة للطلاب إدخال بياناتهم الشخصية والحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور، تمهيدًا للمرحلة التالية الخاصة برفع صور المستندات المطلوبة وإبداء الرغبات في الكليات، والمقرر أن تبدأ اعتبارًا من السبت الموافق 30 أغسطس الجاري، وذلك وفق قواعد القبول المعتمدة من مجلس الجامعات الأهلية وقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

المستندات المطلوبة للتسجيل بجامعة القاهرة الأهلية

وتشمل المستندات المطلوبة عند التسجيل الإلكتروني:
• شهادة الميلاد
• بطاقة الرقم القومي للطالب
• بطاقة الرقم القومي لولي الأمر
• صورة شخصية بخلفية بيضاء
• شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

وأكدت إدارة الجامعة أن التسجيل الإلكتروني يُعد خطوة أساسية وضرورية لجميع الطلاب، بمن فيهم الذين قاموا مسبقًا بالتسجيل المبكر عبر الاستمارات الورقية بمقر الجامعة، مشيرة إلى أن المفاضلة بين جميع المتقدمين تتم وفقًا للمجموع الأعلى، مع منح أولوية القبول لأصحاب التسجيل المبكر في حالة زيادة أعداد المتقدمين وتساوي الدرجات.

وسيتم الإعلان في وقت لاحق عن نتائج تنسيق القبول بالكليات، على أن يتوجه الطلاب المقبولون لاحقًا لتسليم أصول المستندات وسداد الدفعة الأولى من المصروفات الدراسية بمقر الجامعة الكائن في وصلة دهشور – مدينة السادس من أكتوبر، مع إمكانية سداد المصروفات على دفعتين: الأولى عند القبول، والثانية قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

