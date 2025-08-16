السبت 16 أغسطس 2025
في 90 ثانية فقط، شاهد أجرأ عملية سرقة لمتجر مجوهرات والحصيلة 2 مليون دولار

سرقوا مجوهرات بقيمة
سرقوا مجوهرات بقيمة 2 مليون دولار

قالت الشرطة الأمريكية، أمس الجمعة، إن لصوصًا في مدينة سياتل هربوا بما يقدر بنحو 2 مليون دولار من الألماس والساعات الفاخرة والذهب وغيرها في عملية سرقة جريئة في منتصف النهار لمتجر مجوهرات في أقل من 90 ثانية.

وأظهر مقطع فيديو من كاميرات المراقبة في المتجر بمنطقة غرب سياتل 4 مشتبه بهم مقنعين يحطمون الباب الأمامي الزجاجي المغلق بمطارق ثم ينهبون 6 واجهات عرض يوم الخميس.

وقالت الشرطة الأمريكية في بيان إن واجهة عرض واحدة كانت تضم ساعات رولكس قيمتها 750 ألف دولار.

وأوضحت الشرطة أن أحد المشتبه بهم هدد العمال برذاذ للدببة ومسدس صاعق، لكن لم يصب أحد.

وقال جوش ميناش، نائب رئيس المتجر المملوك للأسرة، عبر الهاتف يوم الجمعة: "لقد أصبنا بصدمة كموظفين.. سنغلق لفترة من الوقت".

وقال ميناش إن العمال انتهوا من تنظيف الزجاج المكسور ويعملون على إحصاء الخسائر.

وقالت الشرطة إنهم استجابوا لبلاغ عن السرقة، لكن المشتبه بهم كانوا قد هربوا بالفعل في سيارة ولم يتم ضبطهم خلال عملية بحث بالمنطقة.

