رسميا، اتحاد جدة يتعاقد مع حارس مرمى الشباب كأول صفقة صيفية

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، رسميًا، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع محمد العبسي، حارس مرمى فريق الشباب، في أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعقد يمتد حتى عام 2029.

اتحاد جدة يتعاقد مع محمد العبسي 

ووفقًا للحساب الرسمي للعميد على منصة "إكس"، جاء التعاقد لتعزيز مركز حراسة المرمى، في ظل الاعتماد على الصربي بريدراج رايكوفيتش بجانب البديلين حامد الشنقيطي وأسامة المرمش، بينما خرج الحارس محمد المحاسنة من حسابات المدير الفني الفرنسي لوران بلان قبل انطلاق الإعداد للموسم الجديد.

محمد العبسي يبلغ من العمر 22 عامًا، وشارك في 7 مباريات فقط مع الشباب، استقبل خلالها 10 أهداف، ونجح في الخروج بشباك نظيفة في 4 منها.

ويستعد الاتحاد لافتتاح الموسم الجديد بخوض كأس السوبر السعودي، حيث يلتقي النصر في الدور نصف النهائي.

