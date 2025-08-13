الأربعاء 13 أغسطس 2025
اتحاد جدة يرفض عرضا برتغاليا للتعاقد مع جوهرة الفريق

رفض نادي اتحاد جدة السعودي عرضًا تلقاه مؤخرًا من نظيره ألفيركا البرتغالي للتعاقد مع اللاعب الشاب، فرحة الشمراني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. 

ألفيركا البرتغالي يريد التعاقد مع فرحة الشمراني 

وبدأ مسئولو ألفيركا الاستعداد للموسم الرياضي الجديد 2025-2026 بالفعل؛ وذلك بعد صعوده إلى الدوري البرتغالي الممتاز، بشكلٍ رسمي. 

وكان كشافة النادي البرتغالي أعجبوا بشدة بإمكانات وقدرات الشمراني، سواء الفنية أو البدنية، بعد متابعة دقيقة له خلال الفترة الماضية.  

سياسة نادي ألفيركا، تعتمد على ضم العناصر الواعدة المميزة؛ حيث جاء الشمراني، على رأس قائمة التعزيزات الصيفية المرتقبة، ولكنهم تلقوا صدمة من إدارة "العميد".

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن العرض تضمن انتقالًا نهائيًّا مع منح الاتحاد نسبة من إعادة البيع مستقبلًا، وهو ما لم يتوافق مع خطط النادي الفنية للموسم الحالي، وكذلك لم يتفق مع رؤيته طويلة المدى، نظرًا لاعتبار الشمراني أحد المواهب البارزة في الفريق.

وأوضح التقرير، أن اللاعب يحظى باهتمام ومراقبة من أندية في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، كما يدخل ضمن اهتمامات أندية محلية، مثل: الشباب والخليج والخلود، التي تسعى إلى ضمه بنظام الإعارة.

أرقام فرحة الشمراني مع اتحاد جدة 

ويُعد فرحة الشمراني، البالغ من العمر 19 عامًا، من أكثر لاعبي فئته العمرية مشاركة على مستوى المباريات، إذ خاض 33 مباراة بمختلف المسابقات مع الفريق الأول، سواء مع الاتحاد أو خلال فترة إعارته للخلود.

